川崎希「いつもニコニコ」生後4ヶ月次女と笑い合う動画公開「目がくりくりで似てる」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】実業家でタレントの川崎希が11月26日、自身のInstagramを更新。生後4ヶ月の娘の動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳元AKB1期生「ママにもパパにも似てる」ニコニコの4ヶ月次女
川崎は「いつもニコニコなグーちゃん 癒しっ」とつづり、生後4ヶ月の次女の動画を公開。次女を抱え頬をくすぐる川崎と、夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと思われる男性が次女とともに笑い合う声が収められている。
この投稿には「可愛すぎて癒し」「パパママの声が入ってて素敵」「目がくりくりで似てる」「お人形さんみたい」「ママにもパパにも似てる気がする」といった声が寄せられている
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳元AKB1期生「ママにもパパにも似てる」ニコニコの4ヶ月次女
◆川崎希、次女と笑い合う動画公開
川崎は「いつもニコニコなグーちゃん 癒しっ」とつづり、生後4ヶ月の次女の動画を公開。次女を抱え頬をくすぐる川崎と、夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと思われる男性が次女とともに笑い合う声が収められている。
◆川崎希の次女の動画が話題
この投稿には「可愛すぎて癒し」「パパママの声が入ってて素敵」「目がくりくりで似てる」「お人形さんみたい」「ママにもパパにも似てる気がする」といった声が寄せられている
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】