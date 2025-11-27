西山茉希、娘2人との写真に反響「親子でスタイル抜群」「遺伝子強い」
【モデルプレス＝2025/11/27】モデルの西山茉希が11月26日、自身のInstagramを更新。娘2人とジグソーパズルに挑戦している様子を公開した。
【写真】39歳モデル「娘さん脚長い」話題の親子3ショット
西山は「次女が挑戦したがった500ピース。見守ってるだけができない2人も混ぜてくれて、1日で完成ーっ」とコメント。親子3人で床に置いた制作途中のジグソーパズルを囲んでいるショットを披露し、「年末、パズルにハマりそうな親子です。3人で夢中になれるモノって初めてかもしれない なんか嬉しい」と綴った。
この投稿に、ファンからは「素敵な時間」「娘さん脚長い」「親子でスタイル抜群」「遺伝子強いですね」「可愛すぎる親子」「一緒に楽しめるママ素晴らしい」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
