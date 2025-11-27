◆スノーボード ビッグエア男子 Ｗ杯第１戦・予選（２７日、中国・張家口）

男子予選は２つのヒートに分かれて行われ、ヒート１は２０２３年Ｗ杯種目別覇者の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が２回目に９０・５０点をマークし、Ｅ・ブシャール（カナダ）に続く２位で通過した。来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪の代表選考争いとなるシーズンが開幕。来年１月までのＷ杯で優勝など、好成績を収めて、初の五輪代表入りを目指す。

３月の世界選手権金メダルの木俣椋真（ヤマゼン）が２回目に８９・５０点を出し、ヒート１の３位通過。昨季Ｗ杯種目別王者で、世界選手権銀メダルの長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）は、２回目に８７・５０点をマークし、同４位と上々のスタート。ヒート２は宮村結斗（ムラサキスポーツ）が１回目に８９・７５点で２位と好発進した。

一方、腰痛から２季ぶり復帰の国武大晃（ブックオフ）はヒート２の１回目に７２・２５点を出し、１０位だった。木村葵来の弟でＷ杯デビューの悠斗（ヨネックス）は、ヒート１の２回目に７２・００点を出し、１５位。横６回転の大技で１月のＸゲームを制した荻原大翔（ひろと、ＴＯＫＩＯインカラミ）は、１回目の７０・２５点が採用され、１６位だった。

予選は２本のうちベスト１本のスコアが採用され、６３人中、各ヒートで上位５人が突破した。決勝は、２９日に同会場で行われる。