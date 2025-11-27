¶¥µ»Ã´Åö¼Ô²ñµÄ¤Ë50¿Í»²²Ã¡¡¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢ÆüÄø¤ÏÀè
¡¡ÍèÇ¯9·î³«Ëë¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³Æ¶¥µ»¤Î±¿±Ä¤òÅý³ç¤¹¤ëÂåÉ½¼Ô¤Î²ñµÄ¤¬27Æü¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢Ìó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¶¥µ»¤ÎÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ¤ÎÀî°æ¼÷Íµ»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÂç²ñ¤äÊüÁ÷¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î²ñµÄ¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸øÉ½¤ÏÀè¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¶¥µ»¤Î²ñ¾ì»ë»¡¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ï°¦ÃÎ¸©À¾Èø»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£ÂåÉ½¼Ô¤ÏÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÆ°Àþ¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥ê¥ó¥°¤Î°ÌÃÖ¤Ê¤É¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ï28Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£