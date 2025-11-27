ミツオカが新たな「“ケンメリ風”スポーツクーペ」発表！ “旧車”感強めな「丸目4灯」もカッコいい精悍「カスタム」モデル！ 250台限定の「M55“1stエディション”」発売

夢や希望に満ちあふれた「1970年代」のわくわくをデザインしたカスタムカー第2弾

光岡自動車（以下、ミツオカ）は2025年11月27日、新型モデル「M55（エムダブルファイブ）」シリーズの第2弾となる「M55 1st Edition（ファーストエディション）」を正式に発表しました。11月28日より発売されます。

M55 ファーストエディションは2025年3月27日より先行予約受付が始まっており、すでに約150台の予約が集まっているといい、好調な立ち上がりとなっています。

「丸目4灯」もカッコいいミツオカ「M55 1st Edition」がいよいよ正式発売！

M55は、ミツオカの創業55周年を記念して2023年に発表されたカスタムカーです。

1968年創業の同社と同世代となる50代前後のユーザーをターゲットに開発が進められたといいます。

ミツオカのオリジナルカー事業部 営業企画本部長で執行役員の渡部 稔氏は、新型M55 ファーストエディションの正式発表に際し、次のように話します。

「M55は、元気な頃のこの国の少年たちの憧れを具現化したものです」

1970年代当時、夢や希望に満ちあふれ、先の未来を変える大きなエネルギーのなか、時代を駆け抜けた人たちのマインドを形にしたのだといいます。

また同車のデザイナー 渡辺 清和氏は、担当したボディデザインについて次のように説明します。

「（現在50代の渡辺氏が幼年期を過ごした）当時、ワクワクして見ていた日本のスポーティなGTカーが、実はその頃のアメリカ車のデザインをリスペクトしたスタイリングだったと知ったのは、大人になってからでした。

そんな『アメ車に憧れた日本車』を現在のテイストでデザインしたいなと仕上げたのが、M55のエクステリアです」

当時の「ケンメリ」（1970年代のC110型・4代目「スカイラインGT」）などをほうふつとさせる丸目4灯のヘッドライトやそれを囲むメッキパーツ、フロント同様に丸い形状としたリアコンビランプや、ダックテール形状のリアスポイラーなど、M55の外観には1970年代前半当時のデザインテイストがふんだんに盛り込まれています。

第1弾として、2024年11月に発表された100台限定の抽選販売モデル「M55 ZERO Edition（ゼロエディション）」は、ボディカラー1色・6速MT車のみの1グレード設定ながら、受付開始から10日で応募上限の350名に達する大きな反響を集めています。

これに対し今回のM55 ファーストエディションは、さらにより多くのユーザーが気軽に楽しめるよう、ラインナップを一新しました。

具体的には、カラーバリエーションとして標準色4色とオプションカラー6色の全10色展開としています。

またグレード構成も、ベース車（ホンダ「シビック」）に準じたハイブリッド車「e：HEV LX」「e：HEV EX」と、1.5リッターガソリンターボ車「LX（CVT）」の3グレード展開としました。

ボディサイズは全長4735mm×全幅1805mm×全高1415mm。5ドア・5人乗りのスポーツクーペで、全モデルがFF（前輪駆動）の設定です。

なおインテリアは、ベース車同様のブラックもしくはグレーのコンビシートのほか、専用デザインのブラックレザーとブラックスウェードのコンビシートをメーカーオプションで設定します。

このほか、専用リアガラスルーバー、フォグランプ、専用インテリアカーボンパネルセットなどもオプションとして用意します。

M55 ファーストエディションの価格（消費税込み）は、756万8000円から842万7100円です。

販売は上限250台とし、申し込みが達した時点でいったん受付は終了され、2026年内に生産・出荷の予定としています。