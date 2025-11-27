J¥ê¡¼¥°¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤òÁ°¤Ë¹ßÀã¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î»ÜÀßÀ°È÷½õÀ®¶â¸òÉÕ¤ò·èÄê¡Äº£²ó¤ÏÄ»¼è¤¬ÂÐ¾Ý
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢¹ßÀãÃÏ°è¤ÎÎý½¬´Ä¶¤ÎÀ°È÷¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¿·Àß¤·¤¿¡ÖJ¥ê¡¼¥°¹ßÀã¥¨¥ê¥¢»ÜÀßÀ°È÷½õÀ®À©ÅÙ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¸òÉÕÂÐ¾Ý»ö¶È¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤Ï¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìYAJIN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¥°¥é¥¦¥ó¥É¿·Àß»ö¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÀ¿Æ»¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ ²þ½¤»ö¶È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½õÀ®¶â¤Î¸òÉÕ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¹ßÀã¥¨¥ê¥¢»ÜÀßÀ°È÷½õÀ®À©ÅÙ¤È¤Ï¡¢2026Ç¯¤è¤ê8·î¤«¤é6·î¤Î´ü´Ö¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëJ¥ê¡¼¥°¤Î¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Á´¹ñ¤¤¤º¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ¯¤â¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿Æ¤·¤á¤ë´Ä¶À°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¹ßÀã¥¨¥ê¥¢¤ò¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ëJ¥¯¥é¥Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀßÀ°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·Àß·×¤µ¤ì¤¿½õÀ®À©ÅÙ¤Î¤³¤È¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¹ßÀã¥¨¥ê¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½ëÇ®ÂÐºö¤ò´Þ¤à»ÜÀßÀ°È÷¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎJ¥ê¡¼¥°¹ßÀã¥¨¥ê¥¢»ÜÀßÀ°È÷½õÀ®À©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿·¤¿¤Ë¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìYAJIN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¥°¥é¥¦¥ó¥É¿·Àß»ö¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÀ¿Æ»¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼ ²þ½¤»ö¶È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½õÀ®¶â¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼ç¤Ê»ö¶È³µÍ×¤È¤·¤Æ¡¢¿å¸ûÇÛ¤òÄÌ¾ï¤è¤ê¹â¤áÂÑ°µÀ¡¦ÂÑËàÌ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¼ÇÀ¸ÉÊ¼ï¤ÎÅ·Á³¼Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¿·Àß¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´ÌÌ¤òÊ¤¤¦¥·¡¼¥ÈÀßÃÖ¡¢»¶¿å¥Û¡¼¥¹Åù¤ÎÀ°È÷¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸òÉÕÂÐ¾Ý»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¡¢¿½ÀÁ¥¯¥é¥Ö¤è¤ê½ç¼¡¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
Ì¾¾Î¡§J¥ê¡¼¥°¹ßÀã¥¨¥ê¥¢»ÜÀßÀ°È÷½õÀ®¶â
ÌÜÅª¡§ËÜ½õÀ®¶â¤Ï¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´Å·¸õ·¿»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ßÀãÃÏ°è¤ÎÎý½¬´Ä¶¤ÎÀ°È÷¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤â¤Ã¤Æ¸øÀµ¤«¤Ä±ß³ê¤Ê¶¥µ»±¿±Ä¤Î³ÎÊÝ¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë
ÂÐ¾Ý¡§ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡¢¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¡¢ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡¢¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Î·×12¥¯¥é¥Ö¡£¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯12·î¡ÁÍâÇ¯2·î¤Î¹ßÀã¾õ¶·¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡£º£¸å¡¢ËÜ½õÀ®À©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬Ç§¤á¤¿Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò´Þ¤á¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
ÂÐ¾Ý»ö¶È¡§ÂÐ¾Ý¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤ò¸¶Â§¤È¤·¾åµÌÜÅª¤Ë±è¤Ã¤¿»ö¶È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¢¥É¡¼¥à¡¢¹üÁÈËë¹½Â¤¡¢¥Ò¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥«¥Ð¡¼¡¢¤½¤ÎÂ¾ËÜ½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤Ë¾È¤é¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬Ç§¤á¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ°È÷¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë
¶â³Û¡§½õÀ®Áí³Û¤È¤·¤Æ1¥¯¥é¥Ö3.8²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡ÊÁ´ÂÎÍ½»»50²¯±ß¡Ë
¿³ºº¥×¥í¥»¥¹¡§³Ø¼±·Ð¸³¡¢·úÃÛ¡¢¹ßÀãÃÏ°èÅù¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ¤¹¤ëÍ¼±¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢Íý»ö²ñ¤Ë¤Æ·èµÄ
