「美形すぎて震える」RIIZE・ウォンビン、物憂げな眼差しで色気爆発…芸術的ビジュアルにため息【PHOTO】

RIIZEのウォンビンが、圧倒的なビジュアルで視線を奪った。

【写真】「まるで彫刻」ウォンビン、超接近SHOT

ウォンビンは最近、RIIZEの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、薄暗い倉庫のような空間でクールに佇むウォンビンの姿が収められている。ウェットな質感のブロンドヘアが無造作に揺れ、目元にかかる前髪の隙間からのぞく眼差しは、どこか物憂げで妖艶な雰囲気を漂わせている。

横顔を捉えたカットでは、シャープなフェイスラインと通った鼻筋が際立ち、その圧倒的な美しさでファンの心を掴んだ。

この投稿を見たファンからは「美形すぎて震える」「芸術的…」「本当にイケメン」などのコメントが寄せられている。

（写真＝RIIZE公式Instagram）ウォンビン

なお、ウォンビンが所属するRIIZEは11月24日に新シングル『Fame』をリリースした。

◇ウォンビン プロフィール

2002年3月2日生まれ。本名パク・ウォンビン。インスタグラムのDMを通じて現在の所属事務所SMエンターテインメントからスカウトされ、2019年に練習生となった。2023年9月にRIIZEのメンバーとして世間にお披露目されたが、圧倒的なビジュアルに反してデビューに至るまで一切の露出がなかったため「このイケメンは誰なのか」「美しすぎる大注目新人」などと絶大な反響を呼んだ。グループ内ではセンターポジションを担当しており、実力の高さにも定評がある。