“歴代級スリーショット”！BLACKPINK・ジス×Stray Kids・ヒョンジン×ビョン・ウソク、豪華共演が話題！

K-POPスター・BLACKPINKのジス、大人気俳優ビョン・ウソク、そしてStray Kidsのヒョンジンが一つのフレームに収まり、“歴代級スリーショット”を披露した。

11月26日、ソウル・江南（カンナム）区清潭洞（チョンダムドン）で行われたジュエリーブランド「Cartier（カルティエ）」のイベントに登場した3人は、“美の共演”といえる圧巻の存在感を放った。

ジスは「Cartier」のグローバルアンバサダーとして、ビョン・ウソクとヒョンジンはローカルアンバサダーとして参加し、イベントを華やかに彩った。

ジスはシックなオールブラックのチューブトップドレスに、すっきりとまとめたオールバックヘアを合わせ、“人間Cartier”にふさわしい気品を漂わせた。その隣に立つビョン・ウソクは、モデル出身らしい抜群のスタイルでオールブラックのスーツを完璧に着こなし、独特のオーラを放った。ヒョンジンもまた、シャープで魅惑的なビジュアルでスタイリッシュさを加え、“韓国トップスター”としての存在感を存分に見せつけた。

（画像＝ファッション誌『COSMOPOLITAN KOREA』SNS）左からビョン・ウソク、ジス、ヒョンジン

（画像＝ファッション誌『DAZED KOREA』SNS）左からビョン・ウソク、ジス、ヒョンジン

公開された写真では、3人が仲良く寄り添ってポーズをとり、温かい雰囲気を感じさせるショットが収められている。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

◇ヒョンジン プロフィール

2000年3月20日生まれ。本名ファン・ヒョンジン。韓国Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビューした。グループ内ではダンサー及びラッパーを担当しており、ダイナミックなダンスだけでなく魅力的な表情も彼ならではのパフォーマンススキルとして挙げられる。

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長189cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン〜恋する仲人〜』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。