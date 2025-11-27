２２日、長江の巫峡区間に広がる景色。（重慶＝新華社記者／王全超）

【新華社重慶11月27日】中国重慶市巫山（ふざん）県の長江巫峡一帯は、冬になると紅葉で赤く染まる。県内には約120万ムー（8万ヘクタール）にわたって200種類近くの紅葉樹があり、11月から翌年1月まで見頃が続く。

２２日、空から見た重慶市巫山県の巫峡・神女風景区。（ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）

重慶市巫山県の巫峡・神女風景区にある展望スポット。（１１月１２日、ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）

重慶市巫山県の巫峡・神女風景区にある展望スポット。（１１月１２日、ドローンから、重慶＝新華社記者／王全超）