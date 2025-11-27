高嶋政宏の旧インスタが乗っ取り被害 所属事務所が注意呼びかけ「不正利用されています」
東宝芸能は27日、所属する俳優の高嶋政宏の旧Instagram（@starless1029）が乗っ取り被害に遭ったことを報告。注意を呼び掛けている。
【写真】泥沼離婚も…ラブラブだった弟夫妻 美元が高嶋政伸にキス
東宝芸能は公式Xで【重要なお知らせ】と書き出すと「弊社所属 高嶋政宏の旧Instagram（@starless1029）が乗っ取り被害に遭いました」と報告。「現在は攻撃者により@___starless1029___0として不正利用されています」とした。
現在は運営するMeta社へ削除申請を進めているとし、「当該アカウントからの不審なDMやリンクは絶対に開かないようにご注意ください」と呼びかけた。
