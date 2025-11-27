佐々木蔵之介、MBS新番組のMCに決定 起業家と対談＆深堀り 12・6スタート【番組概要】
MBSテレビは12月6日午前6時から新番組『MIRAI JAM』をスタートする。MCを俳優・佐々木蔵之介が務める。
【番組カット】水玉シャツにジャケットを着こなした佐々木蔵之介
番組は、スタートアップ起業家との対話を通じて、「ビジネスの創造性」、「決断の裏側」、そして「苦悩と成長の瞬間」を深掘り。さらに、新進気鋭の起業家が自らの経験・挑戦の中で発した言葉、「金言」を紹介。経営者の思考や姿勢、生き様が込められた言葉を視聴者に伝える。
初回のゲストは、ビルなどの壁面を活用した壁画の制作・プロデュース事業を行う「WALL SHARE株式会社」の川添孝信代表。近年、壁面は大手スポーツメーカーや飲料メーカーなど多くの企業から広告を打ち出す場として注目されている。
川添代表率いるWALL SHAREは、壁を生かしたい「壁主」と、アートを届けたい「アーティスト」、発信力を求める「企業・行政」の三者をつなぐ新しいビジネスを展開。「人とアートを繋ぐきっかけを圧倒的につくる会社になる。」をビジョンに掲げ、日本全国に活躍の場を広げている。佐々木蔵之介が起業のきっかけや苦悩、今後の展望などさまざまな疑問を投げかける。
■番組概要
タイトル：MIRAI JAM
放送日時：2025年12月6日（土）午前6時〜午前6時30分 ※関西ローカル
※放送後TVerとMBS動画イズムで配信
出演：
＜MC＞佐々木蔵之介、河西美帆（MBSアナウンサー）
＜ゲスト＞川添孝信（WALL SHARE株式会社代表取締役）
今後の放送予定：
＃2 女性活躍社会を後押し！未来を切り開くキャリア育成スタートアップ
＜出演＞SHE株式会社福田恵里（代表取締役／CEO／CCO）
＃3 失敗の連続から大逆転！世の中の“困りごと”解決スタートアップ
＜出演＞akippa株式会社金谷元気（代表取締役社長CEO）
＃4 進化し続ける企業のキャッチコピー最前線
＜出演＞akippa株式会社金谷元気（代表取締役社長CEO）
収録場所：JAM BASE（グラングリーン大阪のイノベーション拠点）
