◇ボクシング全日本選手権第3日（2025年11月27日 東京・ひがしんアリーナ）

男女22試合が行われ、男子ウエルター級では「井上尚弥の再来」とも呼ばれる、24年U19世界選手権60キロ級金メダリストの藤木勇我（大阪・興国高3年）が松久優作（法大4年）に5―0判定勝ちで29日の準決勝進出を果たした。

鋭い左ジャブから強烈な右オーバーハンドを再三ヒット。接近戦でも右アッパー、左フックと多彩な攻めを披露。アマデビューから47戦全勝（35RSC）とし「試合前から（決勝までの）残り3戦はヤマ場だと思っていた。最後まで緊張感を持って戦えた」と自らに合格点。2回1分42秒ABD（棄権）勝ちした25日の初戦に続く連続KО記録は17でストップしたが「全く気にしていません」と涼しい顔を浮かべた。

自身にとってシニアの大会に出場するのは初。過去にはプロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）やWBA世界スーパーフェザー級3位の堤駿斗（26＝志成）らが高校生ながら全日本選手権で優勝してきたが、数少ない。「高校最後の大会で強い人と戦って、勝って恩返しがしたかった」と異例の挑戦を決めた。

その井上と早くも比較される逸材は「自分はまだまだ。今日の内容ではだめだし、本調子は出せていない」と渋い表情。それでも試合後は、井上が今年5月に米ネバダ州ラスベガスで試合をした際につくられた「怪物Tシャツ」を着用。「お気に入りなので大事な試合の時は着るようにしています」とあどけない一面ものぞかせる。

横浜市内の大橋ジムでも定期的に練習し、来春にもプロ転向を視野に入れる。「最後に花を咲かせて、1位を獲ってアマチュアを卒業したい。次も圧倒して決勝に上がりたい」とまずは30日の決勝進出を誓った。