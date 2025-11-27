２７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１１．０８ポイント（０．２９％）高の３８７５．２６ポイントと反発した。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国経済の先行き不安が強まる中、当局は追加の景気支援策を打ち出すとの見方が広がった。国家統計局は朝方、１０月の工業企業利益が前年同月比で５．５％減少したと報告した。９月の２１．６％増から一転し、マイナス成長に沈んだこととなる。これまでに公表された月次経済統計に関しても、内需の弱さを示す内容が多かった。２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議は、１２月中旬ごろに開催される見通し。融関係者からは、会議を経て、２６年１月にも預金準備率や政策金利を引き下げる可能性があると指摘されている。また、中国の関係部局が２７日、消費の促進に向けた新たな政策ガイドラインを発表したこともプラスだ。ただ、上値は限定的。中国では１１月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩが公表される。内容を見極めたいとするスタンスが重しとなった。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。アナログ半導体チップの中電科芯片技術（６００８７７／ＳＨ）が１０．０％（ストップ）高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）と電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）がそろって２．３％高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が２．２％高で引けた。

銀行・保険株もしっかり。中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．０％、上海農村商業銀行（６０１８２５／ＳＨ）が１．９％、上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が１．２％、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が１．５％、中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が１．３％ずつ上昇した。資源・素材株、公益株なども買われている。

半面、医薬株はさえない。薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が３．２％、昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が１．４％、上海復星医薬集団（６００１９６／ＳＨ）が１．２％、康縁薬業（６００５５７／ＳＨ）と康美薬業（６００５１８／ＳＨ）がそろって１．０％ずつ下落した。通信・メディア株や不動産株、海運株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．３１ポイント（０．５２％）安の２５０．５０ポイント、深センＢ株指数が０．１８ポイント（０．０１％）安の１２８９．２８ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）