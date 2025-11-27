niko and …×ネバネバビーン♡朝ごはんモチーフアイテムをチェック

「niko and …」から、和食と洋食の朝ごはんをテーマにした遊び心あふれる「にっぽんのASAGOHAN」アイテムが登場します。今回は、納豆アパレルブランド「ネバネバビーン」とのコラボを含む全7商品を厳選してお届け。納豆、卵、トーストなど、毎日の朝食がそのままデザインになったユニークなラインアップは、思わずクスッと笑顔になれる可愛さ♡身につけるだけで気分まで軽やかにしてくれる、新作コレクションをたっぷりご紹介します。

朝ごはんがテーマの個性派ファッション

今回登場するラインアップは、朝食モチーフを「niko and …」らしい視点でユーモラスに落とし込んだアイテム。

ネバネバビーンとのコラボでは、日本のソウルフード“納豆”の世界観を大胆にデザイン。

**「ネバネバビーンフーディー」（8,000円・ライトグレー／M・L）は、納豆パッケージをコラージュした挑戦的なビジュアルで、背中まで楽しい一着に。

さらに、「ASAGOHANロングスリーブT-SH」（6,001円・ブラウン／M・L）**は、“ゆで卵の茹で加減”をテーマにしたユニークなグラフィックが魅力。

カジュアルに着こなせる遊び心たっぷりのロングTです。

毎日使える雑貨も朝ごはんモチーフで♡

ファッションだけでなく、小物アイテムも朝食の世界観をそのまま再現。

「ネバネバビーントートバッグ」（1,540円・ボルドー／ナチュラル／イエロー・F）は糸が伸びるような“粘り気”を思わせるグラフィックがポイント。

“納豆のように伸びる”という発想が光る「エコバッグ」（2,420円・ブラウン）は、コンパクトに折りたためて実用性も十分です。

また、「サコッシュ」（1,980円・イエロー）は、納豆のからしをモチーフにしたキュートな存在感。

雑貨アイテムとしては、目玉焼き型の「プレート」（1,870円・ホワイト）、木目が美しい**「わっぱ弁当」（3,520円）**もラインアップ。

普段の食卓やお弁当時間にほのかな可愛さを添えてくれます♪

朝の時間がもっと好きになる新作♡

niko and …×ネバネバビーンの「にっぽんのASAGOHAN」シリーズは、身につけるたび、使うたびにちょっとした笑顔とときめきをくれるアイテムばかり。

毎日の朝ごはんがモチーフになったラインアップは、日常にユーモアと心地よい遊び心をプラスしてくれます。

ファッションも雑貨も揃う今回のコレクションをチェックして、あなたの朝時間がもっと楽しく、もっと好きになるきっかけを見つけてみてください♡