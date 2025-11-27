優待が充実していると思う「三井住友カードのクレカ」ランキング！ 2位「三井住友カード プラチナ」、1位は？【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行の計画を立て、予約や準備を始めている人も多いのではないでしょうか。高額になりがちな旅費や準備の出費は、よりお得で賢いクレジットカードで済ませたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月17〜19日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「クレジットカードに関するアンケート」を実施しました。
その中から、優待が充実していると思う「三井住友カードのクレカ」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「プラチナ特典のコンシェルジュや旅行・グルメ優待、招待日和など上位サービスが充実しているため」（30代女性／神奈川県）、「プラチナ特典としての旅行・宿泊の優待や、手厚いサービスが利用できる点が魅力的に感じました。全体的に上位カードらしい優遇がまとまっており、特典を総合的に活用できる印象があります」（20代男性／静岡県）、「ラウンジの利用や保険サービス等ついていて充実しているから」（30代女性／京都府）といった声が集まりました。
回答者からは「年間利用額で見返りあり、対象店舗で還元・優待率アップの仕組みあり」（30代女性／奈良県）、「コンビニやマクドナルドなどでの還元率が高く、日常使いに適している。さらに、年間100万円の利用で年会費が永年無料になる特典も魅力的」（30代男性／北海道）、「実際に三井住友カードゴールドを使用しているが、最高にサービスが良いため」（20代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年11月17〜19日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「クレジットカードに関するアンケート」を実施しました。
その中から、優待が充実していると思う「三井住友カードのクレカ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：三井住友カード プラチナ／61票三井住友カードのプロパーカードの中でも、高ランクに位置するカードです。魅力は、非日常のシーンで役立つ豪華な特典が充実している点。国内外の旅行傷害保険の最高補償額が手厚く、24時間・年中無休で対応してくれるコンシェルジュサービスは、旅行が好きな人にとって頼りになります。さらに、一流レストランでの優待などプライベートを格上げしてくれるサービスがそろっていて、この充実した特典に魅力を感じた人から票が集まっています。
回答者からは「プラチナ特典のコンシェルジュや旅行・グルメ優待、招待日和など上位サービスが充実しているため」（30代女性／神奈川県）、「プラチナ特典としての旅行・宿泊の優待や、手厚いサービスが利用できる点が魅力的に感じました。全体的に上位カードらしい優遇がまとまっており、特典を総合的に活用できる印象があります」（20代男性／静岡県）、「ラウンジの利用や保険サービス等ついていて充実しているから」（30代女性／京都府）といった声が集まりました。
1位：三井住友カード ゴールド／65票三井住友カードのゴールドカードは、一般カードよりグレードが高く、特典がとても実用的です。年間100万円の利用という比較的達成しやすい条件で年会費が永年無料になり、さらに1万ポイントの継続特典まで受けられます。また、特定の利用条件で最大7％のポイント還元など、日常的な利用でも高い還元率を享受できる点も、優待が充実しているという印象につながっています。
回答者からは「年間利用額で見返りあり、対象店舗で還元・優待率アップの仕組みあり」（30代女性／奈良県）、「コンビニやマクドナルドなどでの還元率が高く、日常使いに適している。さらに、年間100万円の利用で年会費が永年無料になる特典も魅力的」（30代男性／北海道）、「実際に三井住友カードゴールドを使用しているが、最高にサービスが良いため」（20代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)