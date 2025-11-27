¡ÖÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡×¤ÇÌÀ¤ë¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡¡¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¿·CMÈ¯É½¡¡Á¥±Û±Ñ°ìÏº¤¬à²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼á¡¢¹õÌÚÆ·¤È½é¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È
¡¡°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÄ¾Íª²ñ¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ï25Æü¡¢¿·CM¡ØÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡ÙÊÔ¤ÎÈ¯É½²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¡£¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤Î¤Û¤«¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢¹õÌÚÆ·¡¢»³ºê¹°Ìé¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¸¸Åß¼Ë¤Î¸«¾ëÅ°¼ÒÄ¹¤¬CM°áÁõ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¿·CM¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡ÙÊÔ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åö»þ¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Á¥±Û¤È¹õÌÚ¤Î´Ø·¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿·CM¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡ØÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡Ù¤¬½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØÄ´¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¡Ö¤Ë¤·¡×¡Ö¤¿¤ó¡×¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¡Öº£Æü¤¬²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿Á¥±Û¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î±ã²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤CM¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤ÇÇ¯Ëö¤Ë¡ØÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹õÌÚ¤â¡Ö±Ç¤¨¤¢¤ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Î¤ªÁê¼ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤³¤ÎCM¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½é½Ð±é¤Î»³ºê¤Ï¡¢CM¤Î¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤ò²ñ¾ì¤ËÈäÏª¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤Þ¤Í¤·¤ä¤¹¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ç¯Ëö¤Î±ã²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¿·CM¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¹Ë¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢À¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬¡Ö²áµîºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¡×¤ÈÀä»¿¡£¸«¾ë»á¤Ï¡Öµã¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ëµã¤±¤¿¡×¤È½é±éµ»¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Ç¿·CM¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢Á¥±Û¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯Ç¯¤ò±Û¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£CM¤ÏÆ±Æü¤è¤êÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£