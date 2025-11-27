¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤â¤â½Ð¤·¤¿¤é¡Ä¡×àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êáÀäÂÐÎÎ°è¤¢¤é¤ï¤Ê31ºÐ½÷Í¥¤Ë¡Ö¥³¥±¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥Ö¥ì¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×
ÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Î·ë¾ë¥â¥¨(31)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬ÀäÂÐÎÎ°è¤¢¤é¤ï¤Ê¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¼Êë¤ì¤Î³¹Ï©¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢·ª¿§¤ÎÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂÀ¤â¤â½Ð¤·¤¿¤éÉ÷¼Ù¤Ò¤¯¤è¡×¡Ö¥³¥±¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¥Ö¥ì¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢°õ¾Ý¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÀ¤â¤â¤ÎÀäÂÐÎÎ°è¤¬¡¢¡¢¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤ë¤Û¤É¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡·ë¾ë¤Ï2017Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¤Î¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×Âè7¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¥ÉS¤ÊÈë½ñÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£º£½Õ¤Î¡ÖDr.¥¢¥·¥å¥é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤Ï´Ç¸î»ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£