SAY MY NAME本田仁美、カジュアルノースリ姿でスイーツ堪能「たくさん食べてるのにスタイル抜群」「ヘルシーで理想的」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が11月25日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳K-POP日本人メンバー「お肌がもちもち」ノースリ姿でヘルシー肌見せ
本田は「That’s an egg tart」とコメントし、エッグタルト店の大きなエッグタルトのオブジェとともに撮った写真や、エッグタルトを持った写真を公開。黄緑のノースリーブにニットキャップのカジュアルな姿で、スラリと伸びた腕を披露した。
この投稿に、ファンからは「カジュアルコーデ似合ってる」「エッグタルトよりひぃが可愛い」「お肌がもちもち」「たくさん食べてるのにスタイル抜群」「ビジュ最強」「ヘルシーで理想的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆本田仁美、ノースリ姿でスイーツ堪能
◆本田仁美の投稿に反響
