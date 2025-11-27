鈴木福の妹・夢、ショーパン姿でNiziUライブ参戦「かっこよくて可愛くて綺麗で本当に最高でした」
【モデルプレス＝2025/11/27】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が11月26日、自身のInstagramを更新。9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のライブに訪れた際の様子を公開し、反響が寄せられている。
◆鈴木夢、NiziUの武道館公演に参戦
鈴木は「先日武道館で行われた」「『NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”』観に行ってきましたー！」とNiziUのライブ参戦を報告。「始まり方も素敵で鳥肌立ったし、ユニットもまたいつもと違ったNiziUさんが見れて、かっこよくて可愛くて綺麗で本当に最高でした！ユニットについてだいぶ語れそう」とライブの感想をつづった。
◆鈴木夢の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ライブ楽しそう」「美脚」「最高の思い出になりましたね」「NiziU愛が伝わる」「またすぐ行きたいの共感」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】