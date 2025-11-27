押切もえ、家族で秋の秩父へ 帽子に蝶がとまる1枚も「蝶のブローチかと思いました」「メッチャ可愛い」 夫は中日・涌井秀章投手
中日ドラゴンズ・涌井秀章投手（39）の妻でモデルの押切もえ（45）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。家族で秋の秩父を訪れた様子を公開し、自然の中で過ごす穏やかな時間に反響が寄せられている。
【写真】「もえママ、今日もメッチャ可愛いです」家族で秋の秩父を満喫する押切もえ
投稿では「秋の秩父に行ってきました」とつづり、紅葉を背景に撮影した自撮りショットをアップ。帽子のつばには1匹の蝶がとまり、「写真を撮ろうとしたら蝶々がご一緒してくれてた」と明かした。続けて、「ChatGPTさんによると、キタテハの仲間とのこと。フォロワーさんからも情報いただきました！ありがとう！」と説明し、蝶がとまる奇跡の瞬間に感謝を伝えた。
さらに、「また釣る2人。息子が大の釣り好きなのです」と、渓流釣りを楽しむ家族の後ろ姿も公開。気温が低い中でニジマスを1匹釣り上げたことや、釣り場の人から「また来てねー」と声をかけられたエピソードも披露した。「その夜塩焼きで美味しくいただいたよー」と報告し、名物のわらじカツ丼や「おみくじは大吉」といった旅のハイライトも紹介している。
コメント欄には、「もえママ、今日もメッチャ可愛いです」「蝶のブローチかと思いました」「紅葉もお水も綺麗ですね」「素敵な休日になりましたね」といった声が寄せられ、自然体な笑顔と秋の風景に称賛の声が相次いだ。
押切と涌井投手は2016年11月に結婚。2018年3月に長男（7）、2021年7月に長女（4）が誕生している。
