プロ野球元阪神の下柳剛氏（57）が27日までに更新された元ヤクルト監督・古田敦也氏のYouTubeチャンネル「フルタの方程式」にゲスト出演。27年シーズンからセ・リーグでも導入されるDH制について持論を展開した。

この日は、阪神OBの星野伸之氏、桧山進次郎氏、藪恵壹氏、とヤクルトOBの五十嵐亮太氏、古田氏、真中満氏がお酒を飲みながら対談した。その中で「DH制導入による野球の変化」をテーマにトークを展開した。

セのDH導入に反対派だという下柳氏。「打順を入れ替えてピッチャーをそこに埋めながらとか、そういう作戦もセ・リーグならではで。それがなくなっちゃうっていうのはちょっと寂しい」とし、自身は、バントが下手が故に早い回で代打を出され降板することも多々あったと振り返るも「それはそれで面白いんやんか。バントも自分がしっかり練習すればいいだけであって」。

続けて「そういう駆け引きの面白さを一個減らすのは、時代は時代なんやろうけど俺は反対」。これに桧山氏が「そうなったら、セ・リーグも中継ぎ少なくなるでしょうね」とすると「だから20勝投手とかがボコボコ出てくるで。打順で代打出せれたりすることもなくなるから、勝ち投手になる投手がすっごく増えてくるから、これから200勝も出てくるんじゃない？」と指摘した。