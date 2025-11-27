TAKAHIRO¡ÖNEKOHIRO»á¡×¡È´ÇÈÄÇ¡É¤È¤Î2¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÁÐ»Ò¥³¡¼¥ÇºÇ¶¯¡×¡ÖÇ¤Ò¤í¤·¡ª¡×
¡¡EXILE¤ÎTAKAHIRO¡Ê40¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡TAKAHIRO¤Ï¡ÖNEKOHIRO»á¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ç¤òÊú¤¾å¤²¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡ÖÀÖ±Æ´ÇÈÄÇ¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤¯¤ó¡×¡ÖÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¡×¡ÖTAKAHIRO¡×¡Ö²¾ÌÌ¤Î¥Ë¥ã¥ó¼Ô¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤¯¤ó¡×¡ÖÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎFANTASTICS¡¦º´Æ£Âç¼ù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô¡¡ÀÖ±Æ¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦10¡Ë¤Ç¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëTAKAHIRO¡£Æ±ºî¤Ï66Ç¯¤«¤é½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿²£»³¸÷µ±¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£67Ç¯¤Ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡Ö¤À¤¤¤¸¤ç¡¼¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¥³¡¼¥ÇºÇ¶¯¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¡ÖÇ¤Ò¤í¤·¤È¤«¤±¤Æ¤ë¾Ð¾Ð¡×¡ÖÇ¤Ò¤í¤·¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡ÖÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£