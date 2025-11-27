◇スノーボードW杯ビッグエア第1戦（2025年11月27日 中国・張家口）

来年2月にミラノ・コルティナ五輪を控えるシーズンのビッグエア（BA）開幕戦は予選が行われ、女子の日本勢は4人が29日に行われる決勝進出を決めた。

1位で通過したのは五輪2大会連続代表の鬼塚雅（ISPS）で、1回目にバックサイド1080で89・00点を出し、2回目の試技は余裕の見送り。2位は87・00点の深田茉莉（ヤマゼン）、3位は86・25点の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）、4位は85・75点の岩渕麗楽（バートン）が続き、上位4人を日本勢が独占した。

初の五輪出場を目指す鈴木萌々（キララクエストクラブ）は72・25点で13位、村瀬由徠（TOKIOインカラミ）は21・25点の26位にとどまり、いずれも予選落ちとなった。

ビッグエア・スロープスタイル（SS）の五輪代表は、昨季（24〜25年シーズン）と今季のW杯や世界選手権での獲得ポイントを元に選考され、12月11〜13日のW杯第3戦後に男女各2人が内定する。1カ国あたりの出場枠は、男女ともに最大4人。現在の日本は世界屈指のスノーボード大国となっており、最後まで熾烈な代表争いが繰り広げられることになる。