EXILEのAKIRA（44）は27日、JR大阪駅そばのルクア大阪で開かれるEXILE史上最大の衣装展「EXILE COSTUME EXHIBITION 2025 〜ONE AND ONLY〜」（28日〜12月4日）の取材会に登場。自身が身につけた懐かしい衣装を目にして「全部覚えてます。懐かしい。圧巻ですね」と目を輝かせ「汗も染みついて、ボクたちの体の一部と言っても過言でない衣装が20年の歴史とともに展示されます」とPRした。

07年からライブ、MV、テレビで実際に使用されたものを中心に178体の貴重な衣装を展示。EXILEの世界観に没入できる特別な空間を演出し、衣装を間近で楽しめ、また、フォトブースが設置され、照明や演出を駆使してステージのような迫力が再現される。

AKIRAは「EXILEが25周年、ボク自身もデビュー20年。我々のスタイルをようやく披露することができました。こんなにも我々の思いのこもった多くのライブ衣装を作ってきたんだなと、感慨深いです」と語った。

特に印象に残っているのは自身がデビューした06年の「EVOLUTIONで着用したコスチューム」。MAKIDAIが勇退し、TAKAHIROが加入。新たなEXILE歴史の始まりで「その時も思い出しますね」と笑みを浮かべた。

15日にみずほペイペイドーム福岡で始まった「EXILE LIVE TOUR 2025“THE REASON”」。29、30日には京セラドーム、来月27、28日はバンテリンドームナゴヤで開催される。大阪の思い出としては「動員数も含めて、関西のファンの熱さを感じる」を挙げた。

一方で、2020年2月26日、コロナ禍での緊急事態宣言で公演が中止となったのも大阪から。6年に一度、全国を回るパーフェクトイヤーだった。「年間300本以上（実際は334公演）、全国での公演がキャンセルになった。日本のエンターテインメント界がどうするのかという時期だった。我々がライブをできるのも当たり前でないことを痛感した。悔しくもありはかなくて。来年、その時からのリベンジです。全力で盛り上げたい。大阪に来ると、その光景が思い出されます」と振り返った。

大阪でのライブ開催を控え、「メンバーも（衣装展を）見に来たいと言ってました。ヤバいしか言わないでしょう。一番最初に足を踏み入れたのはボク。あとで自慢しまくろうかな」と笑いで締めくくった。