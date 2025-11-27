タレントでモデルのラブリが２７日、自身のインスタグラムを更新し、第２子妊娠を報告した。

「本日３６歳を迎えました。たくさんのお祝いのメッセージ、本当にありがとうございます」と感謝し、「そして皆さまにご報告です。このたび第二子を授かり、現在妊娠５ヶ月の安定期に入りました」と明かした。

「５歳の娘と二人きりで過ごせるのもあと数ヶ月。溢（あふ）れるほどの愛情を注いであげたい。そして二人目の子はどんな景色を見せてくれるのだろう」と出産を心待ちにし、「この大きな命をきっかけに、ＰｏｄｃａｓｔとＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『ｏｋａｎ ｉｓ ｍｅ（オカンイズミー）』を立ち上げることにしました そのままの私を残していくような場所にしていきます。明日、朝８時に公開です」ともコメント。

「３６歳はもう少しだけ自身にわがままになってもいいと思うし愛しいものに囲まれ、安心して過ごせる日々に出会いたい。長くなりましたが、これからもどうぞよろしくお願いします。皆さまＬＯＶＥです。いつもありがとう！」とつづった。

ラブリはファッション誌「ＪＪ」の元専属モデルで、タレントやアーティストなどマルチに活躍。プライベートでは２０１９年１１月に映像作家の米倉強太氏と結婚し、２０年５月に第１子女児を出産した。弟は「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ」の白濱亜嵐。本名の「白濱イズミ」名義でも活動している。