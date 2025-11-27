Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥´¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ð¥ë¥¯¥¤¥ä¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¿©»ö¤Ï£±Æü4000¡Á5000Kcal
à¶ÚÆù·Ý¿Íá¤Î¡ÖÅìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡×¥·¥ç¡¼¥´¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÍèÇ¯¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤«¤é¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ËÅ¾¸þ¤·Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£à¶ÚÆù¥¿¥ì¥ó¥Èá¤ÎÀèÇÚ¡¦ÉðÅÄ¿¿¼£¡Ê£µ£²¡Ë¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡¢£²£´»þ´Ö¥¸¥à¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡×½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µÕ»°³Ñ·Á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¶ÚÆùÈþ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Ï¶ÚÆù¤ÎÂç¤¤µ¤äÁ´¿È¤Î¶ÚÆùÎÌ¡Ê¥Ð¥ë¥¯¡Ë¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤â¤Ë¶ÚÆùÈþ¤ò¶¥¤¦¤¬É¾²Á´ð½à¤¬°ã¤¦¡£¥·¥ç¡¼¥´¤Ïº£Ç¯¤ò¡Ö¥Ð¥ë¥¯¥¤¥ä¡¼¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Ë½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤Î£±Ç¯´Ö¡¢¤â¤¦¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿©¤Ù¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤è¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢£±Æü£´£°£°£°¡Á£µ£°£°£°¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤é¡¢£±£°¥¥í¤°¤é¤¤¤Ï¡ÊÂÎ½Å¤¬¡ËÁý¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤ÇàÍèÇ¯¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎÏ¤òÃß¤¨¤¿£±Ç¯¤«¤Êá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥·¥ç¡¼¥´¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ï¤á¤Æ¤Þ¤À£µÇ¯¤È¤«£¶Ç¯¡×¤Ç¡¢¿ÈÄ¹Ìó£±£¶£¸¥»¥ó¥Á¤ËÂÐ¤·Åö½é¤ÎÂÎ½Å¤Ï£´£°¥¥íÂæ¡£¡ÖºÙ¤¯¤Æ¤½¤ì¤¬·ù¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìºòÇ¯º¢¤«¤é¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£ºòÇ¯¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²¡¼¥ÈÆÊÌÚ¡×¤Î¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯°ìÈÌ¤ÎÉô£±£¶£¸¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¸á¸å¡Ë£¹»þ¤Ë¿²¤Æ¡¢¡Ê¸áÁ°¡Ë£²»þ¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢£²»þÈ¾¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¼«Ê¬¤Ï£³£°Ê¬¤Ç¤â¹Ô¤±¤¿¤é¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡Ä¡£»ä¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ê¸áÁ°¡Ë£´»þÈ¾¤«¤é£¶»þ¤Î´Ö¤Ë¥¨¥Ë¥¿¥¤¥àÌÜ¹õÅ¹¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÀ¼³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡´Î¿´¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤Ï¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥Ï¡¼¥É¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢ºòÆü¤Î½ÅÎÌ¤è¤ê¤â£±¥¥íÂ¿¤¯¡¢£±²óÂ¿¤¯¤Ã¤Æ¤Î¤ò´ðËÜÅª¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢²È¥È¥ì¤¹¤ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ï£²£°£°£°Ç¯¤´¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥´¤Ï¡Ö½ÅÎÌ¤È¤«¤âÊ¹¤¤¤¿¤é¥Û¥ó¥È¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½Å¤µ¤ò¹â²ó¿ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò£²£µÇ¯Â³¤±¤Æ¤ë¡×¤ÈÂåÊÛ¡£ÉðÅÄ¤Ë¤Ï³Ú²°¤Ç¡Ö¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹£±£±£°¥¥í¤ò£±£°²ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¤ÀìÌçÅª¤ÊÏÃ¤ò¤µ¤Ã¤¼ÁÌä¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£