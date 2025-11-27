◆報知新聞社後援 女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯 第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）

日米ツアー通算１０勝の古江彩佳（富士通）が７バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの４アンダー６８をマークし、首位と１打差の３位と好発進した。

「いいイメージはある」。１９年２位、２１年３位、２３年４位と好相性のコースで、古江が好スタートだ。

出だし１番パー４で第２打を約６０センチに寄せてバーディー発進した直後、２番は第１打を左に曲げてＯＢとしてダブルボギー。だが、８番から１０番までそれぞれ１メートルに寄せて３連続バーディーを奪い、１２番は１０メートル、１６番は７メートルをねじ込んで好スコアをたたき出した。特にパー３は全４ホールをバーディーとし「ショットも良かったし、距離感もうまくいけた」とかみしめた。

「こてちん」から好発進を決めた。

米ツアーの今季最終戦を終え、２５日夜に帰国。時差ボケは「きてます。ラスト４、５ホールぐらいでボヤーっとしてきたような感じはありました」と苦笑いを浮かべた。開幕前夜は「ご飯から帰ってきたら、『こてちん』でした」と独特の表現で疲労ぶりを明かした。入浴後に食事を終えて７時半頃に宿舎の部屋に帰ると“こてん”と寝っ転がり、すぐに“ち〜ん”と就寝したという。

夜中の午前２時頃に一度は起きたが、午前４時５０分頃に起きるまでぐっすり眠った。初日のプレーを終えると「今は眠いです…」と報道陣を笑わせた。

今季米ツアーは日本勢が過去最多、国別で最多となる７勝を挙げたが、自身は未勝利に終わった。今季の最終戦で自身初となるメジャー制覇に向けて「ベストが最後に尽くせればと思う」と声を弾ませた。