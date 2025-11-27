警察と反社、癒着の実態

「何十年も、真面目にこの部門一筋で来たので、怒りと無念で一杯です」

あるベテラン捜査員は、声を絞り出すようにこう語った。警視庁暴力団対策課の警部補、神保大輔容疑者（43）が、匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）として捜査対象になっていたスカウトグループ「ナチュラル」に、監視カメラ情報を漏らしたとして、地方公務員法（守秘義務）違反の疑いで逮捕された事件のことだ。

同じ警察官として、神保容疑者の背信行為への怒りがどれほど大きいかは想像に難くない。しかし、この捜査員は同時に、トクリュウをなかなか追い込むことができない自分たちの現状にも、いらだちを感じているという。

「うちの管内でも、トクリュウの摘発事例は少なくありません。しかし、組織の全容解明が困難なのも事実。そのため歴史ある暴力団対策部門が、解体的再編を余儀なくされているほどです」

神保容疑者の事件を受け、世間では「警察官の不良行為」に注目が集まっている。一方、一部の捜査員や暴力団関係者らは、改めて「トクリュウの手強さ」に舌を巻いている。関西の暴力団と近い“事件屋”の男性は、「（神保容疑者の）自宅から、何百万もの現金が出てきたんやろ？ 今どき捜査情報を受け取ったくらいで、そんな大金を渡すなんかヤクザでも珍しい」と話す（注・自宅から約900万円の現金を押収）。

また、ある暴力団幹部もこう語る。

「警察との癒着はほかにもある。しかし、大掛かりなシャブの密輸や、相当な大物幹部に対する捜査情報でもない以上、数百万円もの報酬を渡すことはないんじゃないか」

警察と暴力団の癒着とは、どのようなものだろうか。都内に事務所を置く指定暴力団三次団体組長は「癒着はある」とあっさり言う。

「例えば、裏スロ(裏スロットの意味)に“何日にガサが入る”という情報を流して礼金を受け取っているケースもある」

別の指定暴力団二次団体幹部は、

「地方に行くと、さらにこういったケースは多いだろうね。ガサ入れの他、誰に逮捕状が出ていると教えてくれたりする。それで、小遣いを貰うマル暴(暴力団対策部の警察官)もいるが、我々から見てもあさましいね」

スカウトグループが躍進した背景

神保容疑者の自宅で発見された多額の現金は、現時点ではナチュラルから受け取ったものであると証明されたわけではない。だが、仮にそうならば、ナチュラルの資金力が並みのヤクザに勝っていることを改めて示唆している。

これについて、経済事件にも詳しい金融紙記者のA氏は「時流に乗った商売をしているグループは強い」のだと語る。

「不動産が暴騰しているときには地上げ屋が、株式市場のバブル期には仕手筋が強い。日本経済が下り坂になって自己破産者が増えると、ヤミ金融が猛威を振るった」

では、ナチュラルはどのような“時流”に乗っているのか。それは「少子化」だと言う。

「日本経済を見渡してみてください。どこもかしこも人手不足です。キャバクラなど、夜のお店の場合は、稼働する女性に『若くて容姿の優れた』という条件が付くから、対象者は少なくならざるを得ない。また、一昔前には、『飲酒させない』というタテマエで、十代の女性を雇っている店もありましたが、警察の取り締まり強化もあり、そういうケースは激減した。採用環境は日に日に厳しさを増しているのです」

さらには“他業種”との競争もある。キャバクラと異なり、風営法の規制対象とならないため、長時間の営業が可能で、比較的少額の投資で開業が可能なガールズバーが雨後の筍のようにできている。さらには「ギャラ飲みアプリ」の普及で、時間と店舗に縛られない働き方が一般化してしまった。

特に競争の激しい大都市の繁華街では、キャバクラはスカウトグループの助けを借りなければ、もはや営業を維持できなくなっているとすら言える。

組織内でのリンチや暴力団との抗争、未成年の女性へ違法行為などの強要といった違法行為が取り沙汰されるスカウトグループだが、そんなことばかりしていては商売として成り立つはずもない。

地方都市から数年前に上京し、複数のキャバクラ、銀座のクラブで働いた経験のある女性は、「スカウトを通さずに入店したことは一度もない」としたうえで、こう語る。

「スカウトを通さないと、複数の店の条件を比較するのも難しいし、店とトラブルになった際に話の持っていきどころもないじゃないですか」

スカウトは紹介先の店から、女性の売上の一部を「スカウトバック（手数料）」として継続的に受け取ってきた。その相場は売上の15〜20%で、その店で紹介した女性が働き続ける限り支払われる「永久バック制」が主流だ。はた目には高額にも思えるが、前出の女性は「納得できる額だった」と語っている。

最近の法律改正により、風俗店などがスカウトに支払う「スカウトバック」は禁止されるようになったが、口頭での取り決めや個別の契約に基づき支払われるケースはなおも存在するという。それも、店と女性、スカウトの三者に「相互依存」がある実態を物語っている。

今後の展開はどうなるのか？

ほかにも、スカウトというビジネスがどこまで合法で、何をしたら法に抵触するのかは厳密な検討を要する問題ではある。しかし、一般的にはギリギリ合法、つまりは「グレー」の範疇にあると見なされてきたからこそ、ナチュラルも警察の目に留まらずに組織を拡大できたのだろう。

むしろその勢いは、警察より先にヤクザと激突した。新宿・歌舞伎町で2020年頃、「スカウト狩り」と称して襲撃を繰り返したヤクザ組織と、ナチュラルが抗争になった事実は広く知られている。暴力団対策法や暴排条例による監視と統制が強まったとはいえ、夜の繁華街で、ある種の利権が寡占状態となれば、おのずとヤクザの介入を招くということだろう。だからこそ、ナチュラルのように、暴力性の強い半グレが主導するスカウトグループが、一大勢力を築くことになったのかもしれない。

それでは今後、警察の取り締まりと法規制、ヤクザとの衝突により、スカウトグループは衰退していくのだろうか。それは成り行きを見守るしかないだろうが、ひとつ言えるのは、スカウトの勢力拡張の背景となった社会情勢は今後も変わらないということだ。

「クラブやキャバクラの主な客層が30歳〜60歳くらいだとすると、その世代の日本の男性人口は2025年4月現在で約2800万人。これに対し、20歳〜35歳の女性は約1300万人と半分以下なんです。20歳未満の女性人口となると、1000万人を切っている。最近は60代、70代でも元気に飲み続ける男性も多いので、客は増えるのに店側の人材は減っていく状況になる。近い将来、繁華街の『飲みの文化』がどうなっているかわかりませんが、今とあまり変わらないなら人材の需給ひっ迫は続くことになるでしょう」（前出・A氏）

スカウトグループの増殖を助けてきた“土壌”が維持される限り、力業だけで追い込んでいくのは難しいのかもしれない。

久田将義／編集者。主な著書に『特殊詐欺と連続強盗』(文春新書)、『生身の暴力論』（講談社現代新書）など。「TABLO」編集長。