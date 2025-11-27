ファンを大切にするレジェンド

埼玉西武ライオンズの栗山巧（42）が11月24日に記者会見し、プロ25年目の来季を「締めくくりのシーズン」とすることを表明した。

【写真】ドラフト同期の同級生、今も一緒にライオンズを支える中村剛也とコラボしたレジェンドグッズ

この日の午前9時半すぎ、球団から「午後3時半に、公式YouTubeで緊急配信」との通知があり、多くのライオンズファンは「すでに引退報道が出ていたので、栗山のことか……」と予想していたという。

2001年ドラフトの4巡目で指名を受け、翌02年、ライオンズ入団。当初は田辺徳雄・現3軍野手コーチ（59）の指導を受け、08年に最多安打のタイトルと共に日本一にも貢献した。チームの顔として活躍してきた栗山には、レジェンド選手に相応しい、数々のエピソードがある。

多くの選手がこの背中を追いかけた（西武池袋駅のポスターより）

「2010年5月5日の楽天戦。試合前に選手がスタンドのファンにボールを投げ入れるのですが、ボールを取ろうとした子どもから、ボールを取ってしまったファンがいたようなんです。試合は栗山さんが試合を決める第1号本塁打を打ち、ヒーローインタビューを受けたのですが……」（50代のライオンズファン）

アナウンサーから「今日は子どもの日。子どもたちにメッセージを」と言われ、「ちびっ子ファンの諸君、将来のプロ野球選手です。しっかり練習して同じフィールドで野球やりましょう！」と答えると、球場から歓声と拍手が起こる。しかし栗山は、アナウンサーからマイクを取り、「そしてー」と声を大きくして、こう続けた。

「ファンの方に一つお願いがあります。ボール投げ入れの時にですね、大人の方がわーっといってしまうと、将来のプロ野球選手たちがけがをしてしまうおそれがありますんで、大人の人たちがボールを取りに行くのはファールボールのみ、しっかりキャッチしてください。選手の投げ入れは子どもにぜひ、ゆずってあげてください」

「とにかくファンを大切にする選手ですが、子どもには本当に優しい。以前のファン感謝デーでは、観客が退場の際に選手とハイタッチできる機会がありまして、栗山さんは小さな子どもでもしっかり相手の目を見て、そして笑顔でタッチしてくれました」（同）

ただでさえ、端正な顔立ち。女性ファンにはたまらない瞬間だっただろう。

別の40代ライオンズファンは、キャプテンを務めていた時の栗山の姿が忘れられないという。

「2014年10月2日、日本ハムとのシーズン最終戦でした。先発の牧田和久（41・現ソフトバンクコーチ）が2回に7失点して降板するのですが。レフトを守っていた栗山さんは、一目散にマウンドまで走ってきて、内野陣の輪に加わり、檄を飛ばしていました。ライオンズはその裏に7得点で同点に、結果的に試合にも勝ちました」

プロ通算成績は2312試合で2150安打、打率2割7分7厘。2021年には2000本安打を達成しているが、2塁打の歴代記録では25年シーズン現在、巨人・坂本勇人（36）の469本に次ぐ、406本（ちなみに3位は、栗山のチームメイトで同級生でもある中村剛也の361本）。そして通算本塁打は128本で、打点は914。勝負強いバッティングで知られる栗山も、今季は11試合の出場にとどまり、2安打、打点ゼロとなった。ラストイヤーとなる栗山に、多くのファンが期待するのはやはり打棒だろうか。

「引退する試合で、打席に立ってもらいたい」

「栗山さんといえば、打撃成績と比例して、非常に選球眼もいい。だから、大事な場面で四球をしっかり選べる選手です。特にファンの間で“ライオンズ史上、最高の四球”と呼ばれている名場面があります」（前出・50代ファン）

それは2015年9月27日の西武対楽天戦――2万3013人の観客がスタンドを埋めた、森本稀哲（44・現日本ハムコーチ）の引退試合だった。

3−1と、西武2点リードで迎えた8回の表、森本はライトの守備についた。その裏、西武の打順は1番から。「7番の森本まで回ってくる可能性は低いと思った」という前出の40代ファンは、この試合をスタンドで観戦していた。

「8回の裏、1番の秋山翔吾（37・現広島カープ）が左中間に2塁打で出塁したのを機に打線はつながり、4番・中村の犠牲フライなどで2点を追加。1アウトランナー1塁で、５番のエルネスト・メヒア（39）に打順が回ってきました」

メヒアは初球をサードゴロ。すわ、ダブルプレーか……と思ったが、メヒアは全力疾走で駆け抜け、1塁はセーフに。代走に鬼崎裕司・現3軍野手コーチ（42）が起用され、打席に入ったのが6番、栗山だった。スタンドやベンチから「稀哲さんに回せー！」の大声援……この重要な場面で栗山は、登場曲であるクレイジーケンバンドの「あ、やるときゃやらなきゃ、ダメなのよ。」の歌詞の通り、見事にやり遂げる。

右肩を小刻みに上下させるおなじみの間の取り方で打席に立った栗山。1球目は見逃しでストライク。2球目は高めのボール。3球目も内角低めのボール。4球目はファールとなり、2−2の並行カウントとなった。

「何とか見極めて三振だけはしない、という気持ちだった」

後のインタビューで語った通り、栗山は続く5球目をファール。そして6球目、楽天投手の相沢晋（38）が投じた、高目ながらきわどいコースを冷静に見極めてボール。これでフルカウントになった。

「絶対に森本さんにつなぐという栗山さんの気持ちが、スタンドにも伝わってきました。それでも、相当なプレッシャーだったと思います」（前出・ファン）

7球目、これもファール。球場内がどよめく。バッティンググローブをはめて準備する森本。運命の第8球は外角のきわどいコースに投じられた。栗山は見送る。そして、球審の手は上がらない……球場は大歓声に包まれた。森本は溢れる涙を拭いながら、打席に立った――。

「僕だけでなく、（チームの）みんなが稀哲さんにはいろいろとやってもらいました。だから何とか稀哲さんが引退する試合で、打席に立って終わってもらいたいと」

試合後の栗山の話だが、その言葉通り、現役引退の最終打席を実現させたのだ。

言葉ではなく、姿で学ぶ

レオのレジェンドには、まだまだエピソードがある。

パインアメといえば、阪神・岡田彰布前監督（67）が、2023年シーズン中の7月に「1試合に7〜8粒なめている」と明かして注目されたが、同監督より先にパインアメの存在を野球ファンに広めたのも栗山。

パインアメの製造元であるパインは大阪市の会社で、兵庫県出身の栗山も「好物」と明かしていた。21年の2000本安打を達成した際には、記念として同社がオリジナルパッケージの商品を作成、ホームゲームに駆け付けたファンに配られた。

若手のころ、朝7時から早出練習に参加し、試合が終わった後も打ち込みを欠かさない。夜間の室内練習場での打ち込みができなくなるからと、若獅子寮の退寮が決まっても延期を懇願したほど。木村文紀・3軍野手コーチ（37）は、栗山の2000本安打達成の際に寄せたコメントで「栗山さんは言葉ではなく、姿で学ぶことが多かった憧れの存在」と語っている。

締めくくりのシーズン、どんな伝説を残してくれるのか……。

デイリー新潮編集部