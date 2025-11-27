¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¡ÖÏ¿²»¤Îºï½üµá¤á¤é¤ì¤¿¡×¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤È°ãË¡¤À¤Ã¤¿¤Î¡©ÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ
²ò»¶¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTOKIO¡×¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬11·î26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤«¤éÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢²ñÏÃ¤òÏ¿²»¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡Åª¤ËÏ¿²»¤Îºï½ü¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ü¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×ºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ïº£Ç¯6·î¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤ËÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÅ´ÏÓDASH‼︎¡×¤«¤é¤Î¹ßÈÄ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¹ñÊ¬¤µ¤ó¼«¿È¤âÆ±Æü¡¢»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ø¤Î¼«³ÐÉÔÂ¡¢¹Í¤¨¤Î´Å¤µ¤äËý¿´¡¢¹ÔÆ°¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤¬Á´¤Æ¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Î»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ç´Ø·¸¼Ô¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤«¤éÆÍÁ³¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òµÏ¿¤·¤è¤¦¤È¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÏ¿²»¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢¾Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¡×¤ä¡¢¥Ç¡¼¥¿ºï½ü¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¾ÜºÙ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤¬²ñ¼Ò¤Ê¤É¤«¤éÊ¹¤¼è¤ê¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢Àµ³Î¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎµÏ¿¤ä¿È¤ò¼é¤ëÌÜÅª¤Ç²ñÏÃ¤òÏ¿²»¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÛ¸î»Î¤«¤éºï½ü¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡Åª¤Ë±þ¤¸¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£º£°æ½ÓÍµÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ü¡Ö¸¢Íø¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢°ãË¡¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤
¨¡¨¡¥È¥é¥Ö¥ë¤äµ¿ÏÇ¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¡¢²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÆÍÁ³¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤òÏ¿²»¤¹¤ë¡Ö¸¢Íø¡×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ä¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ÎÁê¼êÊý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤é°Ê³°¤Î·ÀÌó´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÁê¼êÊý¤«¤é¡¢Èó¸ø³«¤ÎÉô²°¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤Æ²ñÏÃ¤òÏ¿²»¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÆÃÃÊ¤Î°ãË¡À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áê¼êÊý¤Î¾µÂú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ï¿²»ÆâÍÆ¤òÂè»°¼Ô¤ËÏ³¤é¤·¡¢´ë¶ÈÈëÌ©¤äÂè»°¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÏ³±Ì¹Ô°Ù¤¬°ãË¡¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¿²»¤¬ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤ì¤Ï¡ÖÏ¿²»ÆâÍÆ¤¬Âè»°¼Ô¤äÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ë¼«Ê¬¤¬Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤¹¤ë²ñÏÃ¤òÏ¿²»¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Ï°ãË¡¤È¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÀÊ¸¤Ç¡ÖÏ¿²»¤¹¤ë¸¢Íø¡×¤òÄê¤á¤¿Ë¡Îá¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö¸¢Íø¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ï¿²»¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ï°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡üÌµÃÇÏ¿²»¤â¸¶Â§¤È¤·¤ÆÌäÂê¤Ê¤·
¨¡¨¡Áê¼ê¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤Ê¤¤¡ÖÌµÃÇÏ¿²»¡×¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌµÃÇ¤ÇÏ¿²»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢´ðËÜÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ï¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã³°¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÏ¿²»¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÁê¼ê¤ËÌÀ¸À¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤Ã¤½¤êÏ¿²»¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Áê¼êÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®µÁ¤Ë¤â¤È¤ë¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÌµÃÇÏ¿²»¤À¤±¤Ç¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë°ãË¡¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üºï½ü¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡ÖË¡ÅªµÁÌ³¡×¤Ï¤Ê¤¤
¨¡¨¡ÊÛ¸î»Î¤Ê¤ÉÁê¼êÂ¦¤«¤é¡ÖÏ¿²»¤ò¾Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡Åª¤Ë±þ¤¸¤ëµÁÌ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ï¿²»¼«ÂÎ¤¬°ãË¡¤Ç¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢Áê¼ê¤¬Ï¿²»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤Îºï½ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ë¡Åª¤Ë±þ¤¸¤ëµÁÌ³¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
º£°æ ½ÓÍµ¡Ê¤¤¤Þ¤¤¡¦¤È¤·¤Ò¤í¡ËÊÛ¸î»Î
1999Ç¯ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£Ï«Æ¯¡Ê»ÈÍÑ¼ÔÂ¦¡Ë¡¢²ñ¼ÒË¡¡¢ÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö·ï¤Î¼è°·¤¤Â¿¿ô¡£¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÀïÎ¬Åª¤ÊÊý¿ËÄó¼¨¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¡£¹ÔÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢³«È¯¿³ºº²ñ¤Î°Ñ°÷¡¢´¶À÷¾É¿Çºº¶¨µÄ²ñ¤Î°Ñ°÷¤òÎòÇ¤¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§º£°æË¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§http://www.imai-lawoffice.jp/index.html