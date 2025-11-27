JR九州の古宮社長は27日の会見で、現在香椎線で導入している「列車の自動運転」を行う路線を拡大していくと発表しました。12月からは鹿児島線と日豊線で、緊急時だけ運転士が操作する「自動運転支援装置」を搭載した列車の運行が始まります。

JR九州は12月1日から、運転士が乗務し緊急時には操作する自動運転を導入します。導入する区間は、鹿児島線の門司港～荒尾、日豊線の小倉～宇佐の2路線です。





JR九州では去年3月から香椎線で、よりレベルが高い、運転士の資格がない乗務員による自動運転を導入しています。これと同じレベルの自動運転を2027年末までに、鹿児島線の門司港～小倉、日豊線の小倉～宇佐で導入する計画です。JR九州では自動運転の導入によって運転士不足を回避し、安定的な運行を維持していく方針です。

12月1日から導入されるのが、運転士が乗務する「自動運転2.0」というものです。



JR九州の在来線で利用者が一番多い鹿児島線の門司港～荒尾、そして日豊線の小倉～宇佐で本格導入されます。

また、運転士の資格がない乗務員でも操作が可能な、よりレベルの高い「自動運転2.5」は、鹿児島線の門司港～小倉、日豊線の小倉～宇佐で、2027年末までに運行を拡大したいとしています。