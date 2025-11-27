２７日の東京株式市場は半導体関連株への買いが優勢となり、日経平均株価は一時７６０円あまり上昇。終値は７営業日ぶりに５万円台を回復した。



大引けの日経平均株価は前営業日比６０８円０３銭高の５万０１６７円１０銭と３日続伸。プライム市場の売買高概算は１９億１８６万株、売買代金概算は４兆９６５９億円。値上がり銘柄数は９６９、対して値下がり銘柄数は５６６、変わらずは６８銘柄だった。



前日のニューヨーク市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が継続するなかで主要株価３指数は揃って上昇。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は２．７％超高となった。東京市場においては先物買いを誘う要因となり、半導体関連株への買い戻しも相まって日経平均を押し上げた。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１１月１３日につけた終値の最高値をザラ場で上回る場面があった。２７日は日銀の野口旭審議委員の発言機会があったが、市場の見立てと比べてタカ派的な内容ではなかったとの受け止めが広がった。もっとも、ドル円は持ち高調整の動きが手伝って午後に一時１ドル＝１５５円台後半までドル安・円高方向に振れ、全体相場を圧迫する要因となった。今晩の米株式市場は感謝祭の祝日のため休場となり、祝日明けの２８日は短縮取引となる。このため後場は積極的な売買は手控えられ、様子見ムードが強まった。プライム市場の値上がり銘柄数は全体の６割。株価指数のリバランスによる影響を受けながらも、売買代金は２０営業日ぶりに６兆円を下回った。



個別では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が売買代金トップで急騰。アドバンテスト＜6857＞やレーザーテック＜6920＞、東京エレクトロン＜8035＞が株価水準を切り上げ、ＪＸ金属＜5016＞やレゾナック・ホールディングス＜4004＞が大幅高。サンリオ＜8136＞が買われ、パナソニック ホールディングス＜6752＞や古河電気工業＜5801＞、ソフトバンクグループ＜9984＞が堅調に推移したほか、住友金属鉱山＜5713＞や古野電気＜6814＞が高く、ＴＯＰＰＡＮホールディングス＜7911＞や山口フィナンシャルグループ＜8418＞、スカパーＪＳＡＴホールディングス＜9412＞が値を飛ばした。



半面、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞や東京電力ホールディングス＜9501＞、エーザイ＜4523＞が値を下げ、大成建設＜1801＞や三菱重工業＜7011＞が軟調推移。トヨタ自動車＜7203＞やホンダ＜7267＞が小安く、三菱マテリアル＜5711＞やＳＭＣ＜6273＞が冴えない展開。ネクセラファーマ＜4565＞が下値を探った。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

