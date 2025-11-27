元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。前日26日に司会進行役を務めたプロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」の様子を紹介した。

中川は「何日も前から下読みやリサーチなどの準備をして臨みましたが、本番が始まって、受賞された選手や監督、関係者、プレゼンターのみなさまの笑顔を見ていたら緊張も徐々にほぐれていき、朝から夜まであっという間のひとときに感じました！」と投稿。打ち合わせなどをする舞台裏の写真なども紹介した。

また「個人的にはNHK時代、サンデースポーツで大変お世話になった阪神の藤川球児監督と再会できたこともとってもうれしかったことのひとつです...」と投稿。「貴重な経験に感謝しかありません 早くも来シーズンの開幕が楽しみだなぁ」とつづった。

中川は白のノースリーブドレスで表彰式に参加。Xなどで投稿が集まるなど、ファンの視線を独占するほど際立っていた。

この日は「ステージ裏でコメントチェックをしていたらカメラを向けてくれたので、ちょっとふざけてみました笑)」とお茶目な写真も披露。

この投稿には「とってもキレイ、素敵ですね〜」「ドレス似合ってるし めっちゃきれい」「安奈ちゃんセクシー」などの声が集まっていた。