金子恵美、国分太一会見の“印象”語る「リスクを負った」
元衆議院議員のタレント・金子恵美（47）が、26日放送のABCテレビ夕方ニュース『news おかえり』（月〜金 後3：40〜7：00 ※関西ローカル）に出演。同日午後2時から行われた活動休止中の元TOKIOの国分太一（51）の記者会見について私見を述べた。
松岡昌宏、国分太一は“戦友” 騒動への率直な思いも「お叱りを受けるかもしれないけど…」
会見の内容について意見を聞かれ、「そうですね…表舞台に出られなくなってきたこの間、アクションが取れなかったと。で、自分自身も答え合わせということで納得をしていないし、説明責任は関係者、ファンの皆さんに対して果たしたいという思いは伝わりはしましたけれども…」とコメントした。
続けて「ただ…やっぱりこれ内容がね。何がそもそも原因だったのか分かりませんけど、これがハラスメントであったとしたら被害者の方、当事者のプライバシーの保護というのは当然大事なわけですから」と説明。「その方（被害者）が求めていないのであればなかなかそれは、日テレさんとしても対外的にできないと。日テレさん側の事情というところも、私たちは分からなくもない」と説明した。
さらに「協議をまだしている途中で、対立する気持ちはないとはいえこういう形で会見を開いたことはむしろ、日テレさんに対しては、印象はあまり良くはないかもしれないなとは思います」ときっぱり。「でも、それをも越えて決行したかったというなにか思いがあるのかなと。こういうことをやって日テレさんと対立する気持ちはないと望みながらも、そうならざるを得ないリスクを負ったという印象はあります」と語った。
松岡昌宏、国分太一は“戦友” 騒動への率直な思いも「お叱りを受けるかもしれないけど…」
会見の内容について意見を聞かれ、「そうですね…表舞台に出られなくなってきたこの間、アクションが取れなかったと。で、自分自身も答え合わせということで納得をしていないし、説明責任は関係者、ファンの皆さんに対して果たしたいという思いは伝わりはしましたけれども…」とコメントした。
さらに「協議をまだしている途中で、対立する気持ちはないとはいえこういう形で会見を開いたことはむしろ、日テレさんに対しては、印象はあまり良くはないかもしれないなとは思います」ときっぱり。「でも、それをも越えて決行したかったというなにか思いがあるのかなと。こういうことをやって日テレさんと対立する気持ちはないと望みながらも、そうならざるを得ないリスクを負ったという印象はあります」と語った。