W不倫が取り沙汰されたヒュー・ジャックマン、インスタグラムで新恋人との交際を公表
W不倫が指摘されたヒュー・ジャックマンとサットン・フォスターが、インスタグラムにて交際を公表した。
【写真】笑顔で手を振るサットン ヒュー・ジャックマンが投稿した新恋人の姿
ヒューは現地時間11月26日にインスタグラムを更新し、「ホリデーシーズン中に、カフェ・カーライルでパフォーマンスを行うサットン…まさにニューヨークのアイコニックな夜です！ 本当に魔法のよう」とキャプションを添えて、舞台に立つサットンの姿を公開。合わせてシェアされた映像では、撮影するヒューに気が付いたサットンが、笑顔で手を振る様子が映っている。
2021年から2023年1月まで公演が続いた『ザ・ミュージックマン』で共演した2人。今年1月、カリフォルニア州サンタモニカにて堂々と手をつないで歩く様子をキャッチされ、それまで極秘にしてきた関係をオープンにしたが、ヒューは27年連れ添った13歳年上の妻、デボラ＝リー・ファーネスと2023年に離婚、サットンも映画『オーシャンズ11』の脚本家として知られる夫テッド・グリフィンと2024年10月に離婚を申請したばかりだったため、W不倫が取り沙汰された。
2人はその後も時折2ショットをキャッチされ、10月に新作映画『Song Sung Blue（原題）』のプレミアでレッドカーペットデビューを果たすなど、順調交際が伝えられる。その一方で、ヒューと6月に離婚が成立したデボラは、暴露本出版の準備をしているとの噂もある。
今回のヒューの投稿には、「素敵」「お似合い！」「お互いのキャリアをサポートする姿が素敵。共演はいつ？」と言った声に混じり、「私はデボラの味方」など、W不倫を指摘する声も多く寄せられている。
引用：「ヒュー・ジャックマン」インスタグラム（＠thehughjackman）
