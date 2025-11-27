実業家の西村博之（ひろゆき）氏（48）が26日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に出演。元TOKIOの国分太一（51）の会見について言及した。

国分は6月、日本テレビからコンプライアンス違反を指摘されて、レギュラー出演していた「ザ！鉄腕！DASH！！」の降板を告げられた。コンプライアンス違反に当たると認定した事案について、同局は国分に具体的に伝えられておらず。国分は26日の会見で、問題行為の「答え合わせ」ができていないとし、関係者への直接的な謝罪や対外的な説明の方法について日テレ側と協議したいと繰り返し訴えた。

ひろゆき氏は「テレビの仕事をまたやりたい、金儲けしたいにしか聞こえない。被害者に対して謝りたい、救済したいとかじゃなく、自分が元の場所に戻りたいって言ってるだけに聞こえてて。それは超どうでもいいって感じがしちゃう」と私見。

「日本テレビが向き合う気がない状態で答えを知りたいのであれば、裁判所を使って強制的に日本テレビから情報を出すしかない。本当に知りたいなら裁判をやるべきなのに…。やったら大変なことになるって分かっててやってんじゃないの？って僕は憶測をしています」と語った。