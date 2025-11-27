【↑】日経平均 大引け｜ 3日続伸、米株高支えに5万円台回復 (11月27日) 【↑】日経平均 大引け｜ 3日続伸、米株高支えに5万円台回復 (11月27日)



日経平均株価

始値 49868.79

高値 50322.14

安値 49865.17

大引け 50167.10(前日比 +608.03 、 +1.23％ )



売買高 19億186万株 (東証プライム概算)

売買代金 4兆9659億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は3日続伸、米利下げ観測継続しSOX2％超高

２．半導体関連買われ5万円台回復

３．TOPIXは一時終値の最高値上回る

４．円安一服は上値圧迫要因に

５．今晩の米市場休場で後場は様子見



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比314ドル高と4日続伸した。低調な米経済指標を受け、FRBによる追加利下げが期待され買いが優勢となった。



東京市場では、半導体関連株への買いが優勢となり、日経平均株価は一時760円あまり上昇。終値は7営業日ぶりに5万円台を回復した。



前日のニューヨーク市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ観測が継続するなかで主要株価3指数は揃って上昇。フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は2.7％超高となった。東京市場においては先物買いを誘う要因となり、半導体関連株への買い戻しも相まって日経平均を押し上げた。東証株価指数(TOPIX)は11月13日につけた終値の最高値をザラ場で上回る場面があった。27日は日銀の野口旭審議委員の発言機会があったが、市場の見立てと比べてタカ派的な内容ではなかったとの受け止めが広がった。もっとも、ドル円は持ち高調整の動きが手伝って午後に一時1ドル＝155円台後半までドル安・円高方向に振れ、全体相場を圧迫する要因となった。今晩の米株式市場は感謝祭の祝日のため休場となり、祝日明けの28日は短縮取引となる。このため後場は積極的な売買は手控えられ、様子見ムードが強まった。プライム市場の値上がり銘柄数は全体の6割。株価指数のリバランスによる影響を受けながらも、売買代金は20営業日ぶりに6兆円を下回った。



個別では、キオクシアホールディングス<285A>が売買代金トップで急騰。アドバンテスト<6857>やレーザーテック<6920>、東京エレクトロン<8035>が株価水準を切り上げ、ＪＸ金属<5016>やレゾナック・ホールディングス<4004>が大幅高。サンリオ<8136>が買われ、パナソニック ホールディングス<6752>や古河電気工業<5801>、ソフトバンクグループ<9984>が堅調に推移したほか、住友金属鉱山<5713>や古野電気<6814>が高く、ＴＯＰＰＡＮホールディングス<7911>や山口フィナンシャルグループ<8418>、スカパーＪＳＡＴホールディングス<9412>が値を飛ばした。



半面、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>や東京電力ホールディングス<9501>、エーザイ<4523>が値を下げ、大成建設<1801>や三菱重工業<7011>が軟調推移。トヨタ自動車<7203>やホンダ<7267>が小安く、三菱マテリアル<5711>やＳＭＣ<6273>が冴えない展開。ネクセラファーマ<4565>が下値を探った。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ＳＢＧ <9984>、東エレク <8035>、ＴＤＫ <6762>、ファストリ <9983>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約537円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は中外薬 <4519>、テルモ <4543>、塩野義 <4507>、大塚ＨＤ <4578>、第一三共 <4568>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約44円。



東証33業種のうち上昇は19業種。上昇率の上位5業種は(1)電気機器、(2)非鉄金属、(3)鉱業、(4)ガラス・土石、(5)金属製品。一方、下落率の上位5業種は(1)医薬品、(2)精密機器、(3)石油・石炭、(4)水産・農林業、(5)電気・ガス。



■個別材料株



△豆蔵 <202A> [東証Ｇ]

フィジカルＡＩ関連のキーカンパニーで目先買い戻し観測。

△トランスＧＧ <2342> [東証Ｇ]

マウス作成受託で国策バイオ関連の一角として頭角現す。

△Ｓｃｈｏｏ <264A> [東証Ｇ]

ラーニングマネジメントシステムが「ＩＴ導入補助金2025」の対象に認定。

△レゾナック <4004> [東証Ｐ]

三菱UFJモルガン・スタンレー証券が目標株価7700円に引き上げ。

△ジャパンエン <6016> [東証Ｓ]

造船業支援関連の報道相次ぎ関心が向かう。

△アドテスト <6857> [東証Ｐ]

米SOX指数上昇でリバウンドが継続。

△オーバル <7727> [東証Ｓ]

上限4.74％の自社株買いを発表。

△岡本硝子 <7746> [東証Ｓ]

グリーンシート生産能力を増強へ。

△山口ＦＧ <8418> [東証Ｐ]

自社株買い実施による需給面での下支え効果。

△ａｂｃ <8783> [東証Ｓ]

Web3事業部を設立しAIゲーム事業を開始。



▼ピクセル <2743> [東証Ｓ]

一時会計監査人予定者が就任に至らず嫌気。

▼トーセイ <8923> [東証Ｐ]

配当権利落ちで手仕舞い売り優勢。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)Ａクリエイト <8798>、(2)リンクユーＧ <4446>、(3)山口ＦＧ <8418>、(4)スカパーＪ <9412>、(5)レゾナック <4004>、(6)キオクシア <285A>、(7)ＪＸ金属 <5016>、(8)ＴＯＰＰＡＮ <7911>、(9)日本マイクロ <6871>、(10)技研製 <6289>。

値下がり率上位10傑は(1)ネクセラ <4565>、(2)Ｌドリンク <2585>、(3)ＦＰパートナ <7388>、(4)宝＆ＣＯ <7921>、(5)トーセイ <8923>、(6)ＫＬａｂ <3656>、(7)日シス技術 <4323>、(8)北海電 <9509>、(9)エスプール <2471>、(10)オオバ <9765>。



【大引け】



日経平均は前日比608.03円(1.23％)高の5万0167.10円。ＴＯＰＩＸは前日比13.07(0.39％)高の3368.57。出来高は概算で19億186万株。東証プライムの値上がり銘柄数は969、値下がり銘柄数は566となった。東証グロース250指数は695.05ポイント(10.38ポイント高)。



［2025年11月27日］





株探ニュース

