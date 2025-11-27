プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に行われヤクルトの荘司宏太投手が2025年度最優秀新人賞を受賞。

今季45試合に登板し、2勝1敗、防御率1.05、28ホールドをマーク。また、デビューから12試合連続無失点で、石井弘寿投手コーチが持つ8試合の球団記録を29年ぶりに塗り替えました。

両リーグ1名ずつ選ばれる新人賞。過去10年セ・リーグの新人賞は誰が手にしていたのでしょうか。

24年度は巨人の船迫大雅投手。中継ぎとして51試合に登板し防御率2.37、4勝0敗、22ホールドを記録しました。

23年度には阪神の村上頌樹投手が獲得。22試合に登板し、10勝6敗、防御率1.75をマーク。完封勝利も記録するなど、その功績が認められました。なんとこの年村上投手は最優秀選手賞も受賞と華々しい成績を残しました。

受賞時は若手でも現在では主砲やエースに上り詰めた選手も。今年メジャーに挑戦するヤクルトの村上宗隆選手が19年度、DeNAの東克樹投手が18年度に受賞しています。

▽直近10年のセ・リーグ最優秀新人賞

2025年度 ヤクルト・荘司宏太2024年度 巨人・船迫大雅2023年度 阪神・村上頌樹2022年度 巨人・大勢2021年度 広島・栗林良吏2020年度 広島・森下暢仁2019年度 ヤクルト・村上宗隆2018年度 DeNA・東克樹2017年度 中日・京田陽太2016年度 阪神・郄山俊