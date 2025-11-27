　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


56982.23　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55751.22　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53306.33　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
53085.05　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52692.27　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
52267.83　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51229.34　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50436.09　　均衡表基準線(日足)
50418.87　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50190.85　　25日移動平均線

50167.10　　★日経平均株価27日終値

49501.52　　均衡表転換線(日足)
49228.87　　6日移動平均線
49152.35　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48497.26　　均衡表転換線(週足)
48402.31　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
48113.86　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47752.69　　13週移動平均線
47576.62　　均衡表雲上限(日足)
47075.36　　ボリンジャー:-3σ(25日)
46495.24　　75日移動平均線
45183.92　　均衡表雲下限(日足)
45086.51　　ボリンジャー:-1σ(13週)
44978.80　　均衡表基準線(週足)
44112.34　　26週移動平均線
42420.34　　ボリンジャー:-2σ(13週)
41084.85　　200日移動平均線
39822.38　　ボリンジャー:-1σ(26週)
39754.16　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35532.42　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35119.44　　均衡表雲上限(週足)
31242.46　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　42.10(前日22.55)
ST.Slow(9日)　　29.84(前日23.54)

ST.Fast(13週)　 73.03(前日71.15)
ST.Slow(13週)　 77.62(前日77.00)

［2025年11月27日］

株探ニュース