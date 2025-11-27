

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





56982.23 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55751.22 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53306.33 ボリンジャー:＋3σ(25日)

53085.05 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52692.27 ボリンジャー:＋2σ(26週)

52267.83 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51229.34 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50436.09 均衡表基準線(日足)

50418.87 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50190.85 25日移動平均線



50167.10 ★日経平均株価27日終値



49501.52 均衡表転換線(日足)

49228.87 6日移動平均線

49152.35 ボリンジャー:-1σ(25日)

48497.26 均衡表転換線(週足)

48402.31 ボリンジャー:＋1σ(26週)

48113.86 ボリンジャー:-2σ(25日)

47752.69 13週移動平均線

47576.62 均衡表雲上限(日足)

47075.36 ボリンジャー:-3σ(25日)

46495.24 75日移動平均線

45183.92 均衡表雲下限(日足)

45086.51 ボリンジャー:-1σ(13週)

44978.80 均衡表基準線(週足)

44112.34 26週移動平均線

42420.34 ボリンジャー:-2σ(13週)

41084.85 200日移動平均線

39822.38 ボリンジャー:-1σ(26週)

39754.16 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35532.42 ボリンジャー:-2σ(26週)

35119.44 均衡表雲上限(週足)

31242.46 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 42.10(前日22.55)

ST.Slow(9日) 29.84(前日23.54)



ST.Fast(13週) 73.03(前日71.15)

ST.Slow(13週) 77.62(前日77.00)



［2025年11月27日］



株探ニュース

