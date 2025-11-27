[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1193銘柄・下落1625銘柄（東証終値比）
11月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2909銘柄。東証終値比で上昇は1193銘柄、下落は1625銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが92銘柄、値下がりは128銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は125円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7831> ウイルコＨＤ 94 +14（ +17.5%）
2位 <3877> 中越パ 2012 +207（ +11.5%）
3位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 55.5 +5.5（ +11.0%）
4位 <2585> Ｌドリンク 2282 +197（ +9.4%）
5位 <3823> ＷＨＤＣ 53 +4（ +8.2%）
6位 <4579> ラクオリア 800 +46（ +6.1%）
7位 <4917> マンダム 2500 +72（ +3.0%）
8位 <7901> マツモト 936.9 +23.9（ +2.6%）
9位 <7003> 三井Ｅ＆Ｓ 6350 +157（ +2.5%）
10位 <8946> エイシアンＳ 81 +2（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4923> ＣＯＴＡ 1000 -212（ -17.5%）
2位 <4595> ミズホメディ 1414 -234（ -14.2%）
3位 <7261> マツダ 1041 -97.0（ -8.5%）
4位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
5位 <146A> コロンビア 3050 -130（ -4.1%）
6位 <8798> Ａクリエイト 241.1 -8.9（ -3.6%）
7位 <4241> アテクト 493.1 -14.9（ -2.9%）
8位 <5578> ＡＲアドバン 1072.1 -27.9（ -2.5%）
9位 <3494> マリオン 391.1 -9.9（ -2.5%）
10位 <6574> コンヴァノ 115.2 -2.8（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3402> 東レ 1019.9 +11.4（ +1.1%）
2位 <8830> 住友不 7626 +52（ +0.7%）
3位 <6302> 住友重 4207.9 +17.9（ +0.4%）
4位 <5831> しずおかＦＧ 2251.9 +8.4（ +0.4%）
5位 <6532> ベイカレント 6723.1 +21.1（ +0.3%）
6位 <5713> 住友鉱 5039.9 +14.9（ +0.3%）
7位 <7004> カナデビア 986.9 +2.9（ +0.3%）
8位 <6723> ルネサス 1834.6 +5.1（ +0.3%）
9位 <6305> 日立建機 4530 +12（ +0.3%）
10位 <7202> いすゞ 2373.6 +6.1（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7261> マツダ 1041 -97.0（ -8.5%）
2位 <4004> レゾナック 6275.5 -46.5（ -0.7%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 788.2 -3.1（ -0.4%）
4位 <4043> トクヤマ 4104.9 -16.1（ -0.4%）
5位 <7269> スズキ 2438.5 -9.5（ -0.4%）
6位 <5301> 東海カーボン 1014.1 -3.9（ -0.4%）
7位 <8233> 高島屋 1681.6 -6.4（ -0.4%）
8位 <7013> ＩＨＩ 2760 -10.5（ -0.4%）
9位 <2269> 明治ＨＤ 3337.9 -12.1（ -0.4%）
10位 <2871> ニチレイ 1935 -7.0（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7831> ウイルコＨＤ 94 +14（ +17.5%）
2位 <3877> 中越パ 2012 +207（ +11.5%）
3位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 55.5 +5.5（ +11.0%）
4位 <2585> Ｌドリンク 2282 +197（ +9.4%）
5位 <3823> ＷＨＤＣ 53 +4（ +8.2%）
6位 <4579> ラクオリア 800 +46（ +6.1%）
7位 <4917> マンダム 2500 +72（ +3.0%）
8位 <7901> マツモト 936.9 +23.9（ +2.6%）
9位 <7003> 三井Ｅ＆Ｓ 6350 +157（ +2.5%）
10位 <8946> エイシアンＳ 81 +2（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4923> ＣＯＴＡ 1000 -212（ -17.5%）
2位 <4595> ミズホメディ 1414 -234（ -14.2%）
3位 <7261> マツダ 1041 -97.0（ -8.5%）
4位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
5位 <146A> コロンビア 3050 -130（ -4.1%）
6位 <8798> Ａクリエイト 241.1 -8.9（ -3.6%）
7位 <4241> アテクト 493.1 -14.9（ -2.9%）
8位 <5578> ＡＲアドバン 1072.1 -27.9（ -2.5%）
9位 <3494> マリオン 391.1 -9.9（ -2.5%）
10位 <6574> コンヴァノ 115.2 -2.8（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3402> 東レ 1019.9 +11.4（ +1.1%）
2位 <8830> 住友不 7626 +52（ +0.7%）
3位 <6302> 住友重 4207.9 +17.9（ +0.4%）
4位 <5831> しずおかＦＧ 2251.9 +8.4（ +0.4%）
5位 <6532> ベイカレント 6723.1 +21.1（ +0.3%）
6位 <5713> 住友鉱 5039.9 +14.9（ +0.3%）
7位 <7004> カナデビア 986.9 +2.9（ +0.3%）
8位 <6723> ルネサス 1834.6 +5.1（ +0.3%）
9位 <6305> 日立建機 4530 +12（ +0.3%）
10位 <7202> いすゞ 2373.6 +6.1（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7261> マツダ 1041 -97.0（ -8.5%）
2位 <4004> レゾナック 6275.5 -46.5（ -0.7%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 788.2 -3.1（ -0.4%）
4位 <4043> トクヤマ 4104.9 -16.1（ -0.4%）
5位 <7269> スズキ 2438.5 -9.5（ -0.4%）
6位 <5301> 東海カーボン 1014.1 -3.9（ -0.4%）
7位 <8233> 高島屋 1681.6 -6.4（ -0.4%）
8位 <7013> ＩＨＩ 2760 -10.5（ -0.4%）
9位 <2269> 明治ＨＤ 3337.9 -12.1（ -0.4%）
10位 <2871> ニチレイ 1935 -7.0（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース