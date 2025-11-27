　11月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2909銘柄。東証終値比で上昇は1193銘柄、下落は1625銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが92銘柄、値下がりは128銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は125円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7831>　ウイルコＨＤ　　　　 94　　+14（ +17.5%）
2位 <3877>　中越パ　　　　　　 2012　 +207（ +11.5%）
3位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　 55.5　 +5.5（ +11.0%）
4位 <2585>　Ｌドリンク　　　　 2282　 +197（　+9.4%）
5位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　　 53　　 +4（　+8.2%）
6位 <4579>　ラクオリア　　　　　800　　+46（　+6.1%）
7位 <4917>　マンダム　　　　　 2500　　+72（　+3.0%）
8位 <7901>　マツモト　　　　　936.9　+23.9（　+2.6%）
9位 <7003>　三井Ｅ＆Ｓ　　　　 6350　 +157（　+2.5%）
10位 <8946>　エイシアンＳ　　　　 81　　 +2（　+2.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4923>　ＣＯＴＡ　　　　　 1000　 -212（ -17.5%）
2位 <4595>　ミズホメディ　　　 1414　 -234（ -14.2%）
3位 <7261>　マツダ　　　　　　 1041　-97.0（　-8.5%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　 -0.7（　-7.0%）
5位 <146A>　コロンビア　　　　 3050　 -130（　-4.1%）
6位 <8798>　Ａクリエイト　　　241.1　 -8.9（　-3.6%）
7位 <4241>　アテクト　　　　　493.1　-14.9（　-2.9%）
8位 <5578>　ＡＲアドバン　　 1072.1　-27.9（　-2.5%）
9位 <3494>　マリオン　　　　　391.1　 -9.9（　-2.5%）
10位 <6574>　コンヴァノ　　　　115.2　 -2.8（　-2.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3402>　東レ　　　　　　 1019.9　+11.4（　+1.1%）
2位 <8830>　住友不　　　　　　 7626　　+52（　+0.7%）
3位 <6302>　住友重　　　　　 4207.9　+17.9（　+0.4%）
4位 <5831>　しずおかＦＧ　　 2251.9　 +8.4（　+0.4%）
5位 <6532>　ベイカレント　　 6723.1　+21.1（　+0.3%）
6位 <5713>　住友鉱　　　　　 5039.9　+14.9（　+0.3%）
7位 <7004>　カナデビア　　　　986.9　 +2.9（　+0.3%）
8位 <6723>　ルネサス　　　　 1834.6　 +5.1（　+0.3%）
9位 <6305>　日立建機　　　　　 4530　　+12（　+0.3%）
10位 <7202>　いすゞ　　　　　 2373.6　 +6.1（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7261>　マツダ　　　　　　 1041　-97.0（　-8.5%）
2位 <4004>　レゾナック　　　 6275.5　-46.5（　-0.7%）
3位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　788.2　 -3.1（　-0.4%）
4位 <4043>　トクヤマ　　　　 4104.9　-16.1（　-0.4%）
5位 <7269>　スズキ　　　　　 2438.5　 -9.5（　-0.4%）
6位 <5301>　東海カーボン　　 1014.1　 -3.9（　-0.4%）
7位 <8233>　高島屋　　　　　 1681.6　 -6.4（　-0.4%）
8位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2760　-10.5（　-0.4%）
9位 <2269>　明治ＨＤ　　　　 3337.9　-12.1（　-0.4%）
10位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1935　 -7.0（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース