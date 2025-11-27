２７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、元「ＴＯＫＩＯ」の国分太一（５１）が、「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとし、日弁連に人権救済を申し立て、２６日に司法記者クラブで会見したことを報じ、日本テレビが国分側が求めている“答え合わせ”について、「一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております」と回答したことなども伝えた。

コメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々村友紀子は「今後どうされるのかなということはすごく気になります」と話し、「テレビに出ている者としてもこういうことがあり得るし、特に刑事事件でもなければ、裁判するわけでもなく、今後の活動をする場合に、どういうところから復帰していったらいいのかとか、見てる側もモヤモヤしている」と続けた。

「何をしたのかわからないままなので、どう受け入れていったらいいのか、罰金があるわけでも懲役があるわけでもないので、いつまで自粛というか活動休止していったらいいのかって。国分さん自身、家族のこともありますから、家族のことが気になってるんじゃないかなとも思います」と語った。