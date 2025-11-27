今年1月に「日向坂46」を卒業したタレントの東村芽依さんが、ツインプラネットに所属したことが、事務所の公式サイトで公表されました。

【写真を見る】【 東村芽依 】ツインプラネットに所属を公表「新しい環境で様々な東村芽依を皆様にお見せできるよう」 2017年「けやき坂46」1期生でデビュー・今年1月「日向坂46」卒業

公式サイトでは「この度、“東村芽依(読み:ひがしむら めい)”がツインプラネットに所属したことをご報告いたします」と知らせています。







プロフィールでは「2016年、けやき坂46(現・日向坂46)の1期生としてデビュー。『奈良から来たマイペース代表』をキャッチコピーに"めいめい"の愛称で親しまれ、中心メンバーとして活躍」「『日向坂イチの泣き虫』としても人気を博し、2025年1月、惜しまれながらも同グループを卒業」と紹介されています。

「ファッション、美容、ライフスタイルも注目を集めている」とも紹介されていて、本人は「この度、ツインプラネットに所属させていただくことになりました」「これまで約9年間お世話になった前事務所関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」と挨拶。「アイドルは卒業しましたが、新しい環境で様々な東村芽依を皆様にお見せできるよう何事にも挑戦し、より一層精進してまいります」と抱負を述べています。

【担当：芸能情報ステーション】