タレントで俳優の川平慈英と、俳優の伊原剛志が２７日、大阪市内でミュージカル漫才「なにわシーサー’ｓ」（来年１月１８日、ＡＢＣホール）に向け、取材会を行った。

４０年来の知り合いでもある２人は、２０２４年に漫才コンビ「なにわシーサー’Ｓ」を結成した。川平は「デビューしてまだ１年もたってないんですけど、僕ら新人お笑いコンビということで。何か面白いことをしようよから『なにわシーサー’ｓ』が決まって、最終的な目標というか夢がミュージカルでした」と笑顔。伊原は７月の東京公演を振り返り「お客さんの反応がすごく良かった。野田秀樹さんが大笑いしてくれましたし。（地元の）大阪でできるというのも１つの夢がかなった」と喜んだ。

漫才コンビということもあり、Ｍ―１グランプリへの挑戦について伊原は「構想はもちろんあります」とニヤリ。川平も「エントリーが１０年くらいですよね。７０歳を超えても狙える状況ではあるコンビなので、Ｍ―１史上最高年齢のエントリーコンビを虎視眈々（こしたんたん）と狙っています」と胸を張った。

１９７５年の大阪万博で出会った小学校１年生の２人が、大人になって漫才コンビを組むストーリー。ジャズダンス、インドダンス、漫才４本など様々な要素が盛り込まれたエンターテインメントで、伊原は「難しい話じゃないので、わかりやすく笑って、最後ちょっとホロッとしてもらえれば。見た人が私も僕も頑張ろうと思ってもらえれば」とアピール。川平も「シーズン２も考えていますから。『なにわシーサー’ｓ ＵＦＯに連れ去られる』とかね。ちょっとやってみたい」と今後の活動に意欲をみせた。