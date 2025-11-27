ロッテ・松川虎生捕手が２７日、ＺＯＺＯで契約更改に臨み、今季から３００万円減の年俸１４００万円（金額は推定）でサインした。今季は６試合に出場し、８打数ノーヒット。プロ４年目で初めて無安打でシーズンを終え、「なかなか結果も出ず、（ヒットも）１本も打てず、すごく悔しい。来年、チャンスをもらったからには、しっかり１打席目から結果を出せるように準備したい。来年はやりかえしたい気持ちがつよい」と、闘志を燃やした。

昨オフには、先輩右腕の佐々木朗希がドジャースに移籍。米１年目シーズンでは、開幕２戦目の先発を託されるなど期待も大きかったが、５月に右肩インピンジメント症候群で離脱。９月にリリーフに転向すると、ポストシーズンでは９登板で３セーブ、２ホールドと大車輪の活躍を見せた。

２２年４月、当時２０歳だった佐々木が史上１６人目の完全試合を最年少で達成し、それをリードしたのが１８歳の高卒新人捕手・松川だった。かつてバッテリーを組んで偉業を成し遂げた先輩右腕の奮闘する姿に、松川は「ケガとかいろいろありながらも、終盤にああやってチームにしっかり貢献してすごい。自分が思ってる以上に、改めてえげつないなと思いました。ワールドシリーズに投げるってすごい。朗希さんじゃないとできないこと。僕も頑張ろうという気持ちになった」と、目を輝かせた。

ド軍１年目でチャンピオンリングを手にした佐々木の活躍を発奮材料にする２２歳は「自分も優勝したい気持ちがすごくあるので、結果を出して、日本シリーズに出られるように頑張りたい」と決意。来季は勝負の５年目シーズンを迎えるだけに、「大卒の年が一緒の選手も入ってきますし。勝負の年だと思っている。毎年そうですけど、１２月、１月としっかり取り組んで、１年間、結果を出せるようにしたい」と気合を入れた。