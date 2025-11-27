様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」

「ケイウノ」では、「Holiday Season Fair」を開催中！

「ミッキーマウス」や、ディズニープリンセスなどのジュエリーの購入で、購入金額10％相当のショッピングWEBチケットがプレゼントされます。

ケイウノ／ ディズニー Holiday Season Fair

期間：2025年11月7日（金）〜12月30日（火）

特典：購入金額10％相当のショッピングWEBチケット

対象：成約金額税込22,000円以上（ブライダルジュエリー除く）

※ディズニーデザイン ジュエリーのご購入に使用できます。

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

そんな「ケイウノ」では、「Holiday Season Fair」を開催中☆

「ケイウノ」では、「ミッキー＆フレンズ」や、ディズニープリンセスなどのディズニーキャラクターをモチーフにした素敵なジュエリーがたくさん揃っています。

ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』の映画公開85周年を記念したネックレスやリング、

ミッキーとほうき達がモチーフのネックレスとリング！ケイウノ／ディズニー『ファンタジア』ジュエリー ミッキーとほうき達がモチーフのネックレスとリング！ケイウノ／ディズニー『ファンタジア』ジュエリー 続きを見る

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」モチーフのファッションジュエリー、

ミッキーモチーフにダイヤが輝く！ケイウノ＜ディズニー＞『Mickey Mouse Smile』シリーズ ミッキーモチーフにダイヤが輝く！ケイウノ＜ディズニー＞『Mickey Mouse Smile』シリーズ 続きを見る

ディズニープリンセスのドレスをモチーフにしたネックレスや、

プリンセスのドレスがネックレスに！ケイウノ／ディズニー『Dress me』ジュエリー プリンセスのドレスがネックレスに！ケイウノ／ディズニー『Dress me』ジュエリー 続きを見る

『美女と野獣』、

『リトル・マーメイド』、

『アラジン』、

『塔の上のラプンツェル』、

『シンデレラ』、

『ピーター・パン』に登場する7つのモチーフをデザインに取り入れたチャームコレクションに、

組み合わせてペンダントやピアスに！ケイウノ／ディズニー『ピーター・パン』チャーム 組み合わせてペンダントやピアスに！ケイウノ／ディズニー『ピーター・パン』チャーム 続きを見る

大好きなキャラクターをジュエリーに刻印できるサービスまで◎

この機会に、自分へのご褒美や、プレゼントにもぴったりなジュエリーをチェックしてみるのもオススメです。

「ケイウノ」の「Holiday Season Fair」は、2025年12月30日（火）まで開催中です☆

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジュエリーの購入でWEBチケットをプレゼント！ケイウノ／ ディズニー Holiday Season Fair appeared first on Dtimes.