ジュエリーの購入でWEBチケットをプレゼント！ケイウノ／ ディズニー Holiday Season Fair
様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」
「ケイウノ」では、「Holiday Season Fair」を開催中！
「ミッキーマウス」や、ディズニープリンセスなどのジュエリーの購入で、購入金額10％相当のショッピングWEBチケットがプレゼントされます。
ケイウノ／ ディズニー Holiday Season Fair
期間：2025年11月7日（金）〜12月30日（火）
特典：購入金額10％相当のショッピングWEBチケット
対象：成約金額税込22,000円以上（ブライダルジュエリー除く）
※ディズニーデザイン ジュエリーのご購入に使用できます。
ケイウノ ディズニー特設ページはこちら
ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」
婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。
そんな「ケイウノ」では、「Holiday Season Fair」を開催中☆
「ケイウノ」では、「ミッキー＆フレンズ」や、ディズニープリンセスなどのディズニーキャラクターをモチーフにした素敵なジュエリーがたくさん揃っています。
ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』の映画公開85周年を記念したネックレスやリング、
続きを見る
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」モチーフのファッションジュエリー、
続きを見る
ディズニープリンセスのドレスをモチーフにしたネックレスや、
続きを見る
『美女と野獣』、
『リトル・マーメイド』、
『アラジン』、
『塔の上のラプンツェル』、
『シンデレラ』、
『ピーター・パン』に登場する7つのモチーフをデザインに取り入れたチャームコレクションに、
続きを見る
大好きなキャラクターをジュエリーに刻印できるサービスまで◎
この機会に、自分へのご褒美や、プレゼントにもぴったりなジュエリーをチェックしてみるのもオススメです。
「ケイウノ」の「Holiday Season Fair」は、2025年12月30日（火）まで開催中です☆
ケイウノ ディズニー特設ページはこちら
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ジュエリーの購入でWEBチケットをプレゼント！ケイウノ／ ディズニー Holiday Season Fair appeared first on Dtimes.