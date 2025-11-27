鳥取県倉吉市は２６日、６０年以上前の倉吉が舞台となっている、漫画家・谷口ジローさん原作の実写映画「遥（はる）かな町へ」の公開に合わせ、主人公の実家の洋服店として作中に登場する白壁土蔵群内の建物を来秋から観光施設として活用すると発表した。

「中原洋服店」の看板をそのまま残し、内部も映画のセットを再現。「聖地」の一つとして映画のファンらを呼び込むことを狙う。（但見易史）

同市魚町にあり、戦前に建てられた木造２階建て１２５平方メートルの建物。個人の所有で、空き家だったが、撮影のために改装された。

市は映画の公開を盛り上げようと、所有者から借り上げて観光施設にすることを計画。映画は１９６３年（昭和３８年）の倉吉が舞台で、当時の洋服を仕立てる道具やテレビ、ちゃぶ台、勉強机などをそろえ、映画の雰囲気を楽しんでもらう。

入館は有料とする予定で、地域おこし協力隊の１人が常駐する。撮影風景の写真を並べたり、市内の他のロケ地も紹介するマップを置いたりすることを検討している。

遥かな町へは、古里の倉吉を訪れた４８歳の中原博史が、大人の心のまま１４歳の中学生時代にタイムスリップするストーリー。島根県出雲市出身の錦織良成監督がメガホンを取った。

広田一恭・倉吉市長は「映画は海外にも倉吉の名を売るきっかけになる。施設を訪れて作品を初めて知り、『映画を見ようか』となる効果も期待している」と話す。

市は、来年１〜３月の借り上げ費用１６万５０００円を盛り込んだ一般会計補正予算案を１２月１日開会の市議会定例会に提案する。以降の分についてもそれぞれの当初予算案で措置する。