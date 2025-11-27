2025年の最優秀バッテリー賞の表彰式が、25日に開催。伏見寅威選手がこれを振り返り、自身のSNSを更新しました。

今年度のパ・リーグ最優秀バッテリーに選ばれた日本ハム・伊藤大海投手と伏見選手。2人は2023年オフから「最優秀バッテリー賞を取る」と意気込んでいました。今季は伊藤投手の27試合の登板のうち、伏見選手が18試合でリード。うち10勝をあげるなどで、念願かなっての受賞となりました。しかし伏見選手は交換トレードで阪神への移籍が決定。来季からは別々のチームでプレーすることとなりました。

伏見選手が用意したという“ファイターズブルー”のネクタイをそろって着用し登壇した2人。伊藤投手は「また来年も、と思ったんですけどそうはいかないので。寅威さんから教わったことを伝えていって、また取るっていうのが最大の恩返し」と語ります。伏見選手も同じ思いを口にしながら「また大海が取ってくれることに期待したい」と語っていました。

伏見選手は5枚の写真とともに自身のインスタグラムを更新。「毎年目標にしていたので嬉しいです。大海ありがとう！またいつか組もう！」と、バッテリーへの思いをつづりました。