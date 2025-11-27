UtaHime¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFIGHT SONG¡×MV¸ø³«¡¡¥á¥ó¥Ðー¤¬¡È´èÄ¥¤ë¿¦¼ï¡É¤Ë¼·ÊÑ²½
¡¡UtaHime¤¬¡¢11·î26Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFIGHT SONG¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛUtaHime¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFIGHT SONG¡×MV¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åーEP¡ØReach for the stars¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡£¹À¥¹áÈþ¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²Î»ì¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¸þ¤±¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤Î²Î¤Ø³Ý¤±¤ë¾ðÇ®¤ä¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¤ËÎÏ¶¯¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê±þ±ç²Î¤À¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¼¼Á¤ò»ý¤Ä»°¼Ô»°ÍÍ¤Î²ÎÀ¼¤¬1¤Ä¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤òÀ¸¤àÎÏ¶¯¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡UtaHime¤¬½é¤á¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤ÀËÜMV¤Ï¡¢±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ëÆ±³Ú¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤Âå¤Î´èÄ¥¤ë¿¦¼ï¤ÎÊý¤ËÊ±¤·¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¸þ¤±¤Æ¹À¥¤Î»Õ»ö¤Î¤â¤È½¤Îý¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿»Ñ¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¤«¤é¡¢¹©»ö¸½¾ìºî¶È°÷¡¢²ñ¼Ò°÷¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¡¢ÊÝ°é»Î¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ê¤É¡¢¹ç·×¼·ÊÑ²½¤È¤Ê¤ë¥æー¥â¥¢¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À°ÛºÍ¤òÊü¤ÄºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢12·î¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥Ä¥¢ー¤òÅìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë