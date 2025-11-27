¥¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¡È¶ìÀï¡É¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¡Ê45¡Ë¤¬27Æü¤Ë¸ø¼°note¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ºÙÅÄ¼é»á¡Ê58¡Ë¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¶½¹ÔÅª¤Ë¡È¶ìÀï¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡¡ÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡×¤Î¸ø³«¤¬26Ç¯½Õ¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¾Ìî¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤¬¡Ú9ËüËç¡Û¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡¢ÃÏÆ»¤Ë¸Ä¿Í¤Ç¤Î¼êÇä¤ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö±£¤·¤¿¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁ´ÉôÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈºÙÅÄ»á¤ÎºÇ¿·ºî¤¬¡È¶ìÀï¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÉÝ¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤ê¤«¤·¿´Â¡¤Ï¶¯¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤³¤¦¤Ë¤â¡×¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¡Ø±Ç²è¡Ù¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤À¤±¤ÏËÜÅö¤ËÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤Î¤¯¤»¡¢¤µ¤¤Û¤É¤â¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î´üÂÔ¤äÀ¸³è¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥³¥±¤¿¤é¡¢¤â¤¦¡Ø¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ì¤·Ê¶¤ì¤Ë¡Ø¼êÇä¤ê¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£