俳優の高橋克典（60）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。チェロを始めたきっかけについて語った。

司会の黒柳徹子が「あなたは今チェロに没頭していらっしゃるんですって」と話を振ると、高橋は「高嶋ちさ子ちゃんという、学校の後輩がおりまして」と切り出した。

「彼女が『ざわつく音楽会』というのをやるという時にですね、メンバーに加えてくれて」と打ち明けた。

黒柳が「あなたも桐朋（学園大学）なの？」と高島の大学時代の先輩なのかと尋ねると、高橋は「違います。僕は青学で。彼女が桐朋に行く前、（小学校、中学校が）青学だったので」と説明した。

「ざわつく音楽会」に向けて何の楽器をやるかという話になった際には「彼女も頭がいいからね、聞き方がずるいんですよ」と高橋。

「何か好きな楽器ありますか」「できる楽器ありますか」と突然聞かれたと言い、「トランペットは子供の時やっていたけど。ギターはちょっと弾ける、ピアノはCだったら弾けるかな」などと伝えると「それを全部外した楽器を言ってきて」と新たに挑戦するように仕向けられたという。

「チェロかオーボエかホルンで」と言われ、高橋は「元々僕はチェロは好きだったので。ヨーヨー・マさんから入ったんですけれど」とチェロを選択。

「それで始めたんですけれど、チェロの音なんてたまにしか鳴らないんですよねえ。たまにチェロみたいな音が鳴るのが凄くうれしくてね。ゴルフに凄く似てますね。凄く奥が深いのが瞬間にして分かって」などと話した。

日本武道館でも演奏したと明かされると「今年は『リベルタンゴ』を弾きまして」と笑顔を見せた。